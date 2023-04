Amarezza Allegri: “Ora zitti e lavoriamo”

È un Massimiliano Allegri quello che ha commentato la sconfitta della sua Juventus sul campo del Sassuolo per mano di Defrel

Un ko pesante per la Juventus che si fa fermare dal Sassuolo nel match del Mapei Stadium con un gol di Defrel a decidere tutto. Delusione nelle parole di Massimiliano Allegri a fine partita.

“Dobbiamo migliorare, oggi non abbiamo fatto bene per 60 minuti, poi abbiamo reagito” ha dichiarato il tecnico della Juventus ai microfoni di Dazn commentando la sconfitta della sua squadra sul campo del Sassuolo. “Poteva essere un passaggio importante per il nostro campionato, e invece non lo è stato. Ora dobbiamo rialzarci e lavorare sugli errori commessi, cercando di giocare diversamente alcuni spezzoni di partita”.

La parola d’ordine, dunque, è reagire: “Dobbiamo pensare sia al campionato che alla coppa, ci sono dei giocatori come Chiesa e Pogba che stanno recuperando, ma quello che deve cambiare è l’approccio. Ora dobbiamo stare zitti e lavorare, cercando di tirare fuori le energie che servono per superare il turno con lo Sporting Lisbona, poi penseremo al Napoli”.

Sassuolo-Juventus, le parole di Allegri a fine partita

“Le lacrime di Fagioli? Vuol dire che è un ragazzo responsabile, gli errori nella partita ci stanno, ma abbiamo sbagliato tutti” ha aggiunto Allegri commentando la reazione di Fagioli dopo il gol del Sassuolo.

Sul momento di Pogba: “È un giocatore forte, ma ora non è in condizione per giocare novanta minuti. Lo porteremo a mezz’ora e poi andremo avanti, il ginocchio sta rispondendo bene”. Infine, sulla sentenza attesa in settimana in merito alla penalizzazione in classifica: “Le mie sensazioni contano ben poco, ai ragazzi avevo detto che oggi poteva essere un passaggio importante, ci sono delle partite che la Juventus non deve giocare, ma deve vincere”.