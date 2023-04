HIGHLIGHTS | Defrel fa volare il Sassuolo, fischi per la Juventus

Partita dinamica ed equilibrata con diverse occasioni maturate nel secondo tempo, alla fine è sufficiente il lampo in area del centravanti neroverde

La partita della domenica per la Juventus ha il sapore di un possibile avvicinamento in classifica all’Atalanta che, al momento, detiene le chiavi della zona Europa. Per Allegri si tratta dunque di una sfida importante, ma che sin dai primi minuti rischia di essere molto tattica.

Ed infatti, nel corso del primo tempo di gioco, entrambe le squadre hanno palleggiato molto sulle rispettive trequarti senza lasciare grandissimi spazi per assalti da segnalare. Le difese, ben piazzate, chiudono gli spazi. Soltanto il tiro di Bajrami alto sopra la traversa rappresenta l’occasione più nitida della frazione. Buoni anche gli interventi di Perin che però diventa vero protagonista nel corso della seconda metà di gioco, visti i numerosi tentativi d’assalto da parte del Sassuolo.

Sassuolo-Juventus, 1-0: highlights, tabellino e classifica

Apre Defrel al 56′ con una conclusione pericolosa che impegna il portiere avversario, poi al 62′ Gatti colpisce il palo della sua stessa porta mettendo a grave rischio i compagni.

Passano appena due minuti che una disattenzione di Fagioli in area di rigore a seguito della battuta del corner neroverde è costata alla Juventus la rete subita, maturata dal controllo di petto e dalla girata improvvisa del solito Defrel che insacca alla sinistra del portiere bianconero. L’ingresso di Di Maria dona agli uomini di Allegri nuova verve offensiva, mettendo in apprensione Consigli in un paio di occasioni. Nulla basta però per arginare il danno. Esce anche Paredes tra i fischi del pubblico, per l’ennesima gara sottotono.

SASSUOLO-JUVENTUS

64′ Defrel

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 75, Lazio 61, Roma* e Milan 53, Inter 51, Atalanta* 48, Juventus** e Bologna 44, Fiorentina* 41, Sassuolo 40, Udinese* e Torino 39, Monza 38, Empoli 32, Salernitana 30, Lecce 28, Spezia 26, Hellas Verona 23, Cremonese 19, Sampdoria 16.

*una partita in meno **15 punti di penalizzazione