Juventus, l’errore costa carissimo: scoppia in lacrime in panchina

Sassuolo-Juventus, una volta sostituito non riesce a trattenere le lacrime: Pinsoglio ha provato a consolarlo. Ecco cosa è successo.

Contro il Sassuolo la Juventus ha confermato le difficoltà che si sta portando dietro ormai da diverso tempo, soprattutto sul profilo del gioco e della propulsione offensiva. Incapaci di creare occasioni importanti se non dopo aver subito il gol di Defrel, i bianconeri si sono presentati in maniera minacciosa soltanto nel segmento conclusivo della gara.

Il turnover di Allegri non ha pagato, con gli uomini di Dionisi che hanno avuto il predominio del gioco, calamitando le occasioni più importanti in lungo e in largo e incanalando la contesa nei binari più congeniali. Ad imprimere la svolta alla gara ci ha pensato il gol di Defrel. L’attaccante neroverde nel cuore dell’area di rigore non ha lasciato scampo a Perin, freddandolo con una conclusione precisa e fulminea. La girata del francese è stata originata da un errore di Fagioli, che ha svirgolato il pallone nel cuore dell’area di rigore sul quale poi si è avventato Defrel.

Proprio Fagioli è stato poi immediatamente sostituito da Max Allegri. Il giovane centrocampista della Juventus, che non si era reso protagonista di una prestazione esaltante, in panchina non è riuscito a trattenere le lacrime. Tanta la tensione accumulata per il cambio, con Fagioli che non si è perdonato per l’errore che ha portato al vantaggio del Sassuolo. A fatica Pinsoglio ha provato a consolarlo, rincuorandolo in maniera affettuosa. Episodio che comunque testimonia la grande abnegazione alla causa di Fagioli, che è riuscito a ritagliarsi un ruolo sempre più importante nello scacchiere tattico di Allegri e la cui crescita passerà anche da queste lacrime.