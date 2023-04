Sassuolo-Juventus, probabili formazioni: le novità di Allegri, scelto il sostituto di Berardi

Il Sassuolo ospita questo pomeriggio la Juventus: le ultime di formazione della sfida del ‘Mapei Stadium’ valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A

La Juventus vuole ritrovare la vittoria in campionato dopo il tonfo in casa della Lazio, a tre giorni dal prezioso successo in Europa League nel primo round dei quarti contro lo Sporting Club Portugal.

Massimiliano Allegri in vista della trasferta con il Sassuolo perde Kean per infortunio e rilancia Vlahovic al centro dell’attacco, con Milik favorito per affiancare il serbo nonostante la prova negativa da titolare in coppa. Almeno inizialmente in panchina sia Chiesa che Di Maria. L”Allegrata’ il tecnico bianconero potrebbe piazzarla a centrocampo, con il baby Barbieri provato alla Continassa nell’ultima rifinitura sulla destra al posto di Cuadrado. Possibile chance dal primo minuto anche per Paredes in cabina di regia, mentre in difesa se Bremer non dovesse farcela spazio a uno tra Rugani e Bonucci. Nel Sassuolo di Dionisi spicca l’assenza pesante di capitan Berardi: al suo posto ci sarà Bajrami nel tridente offensivo con Pinamonti e Laurienté. Fari puntati nello scacchiere neroverde sull’uomo mercato Frattesi, nel mirino proprio della Juve per la prossima estate ed elogiato da Allegri nella conferenza stampa di vigilia.

Serie A, le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Tressoldi, Erlic, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurientè. A disposizione: Pegolo, Marchizza, Ferrari, Muldur, Toljan, Obiang, Thorstvedt, Harroui, Defrel, Alvarez, Ceide. Allenatore: Dionisi

Indisponibili: Berardi

Squalificati: –

Diffidati: Thorstvedt, Zortea, Frattesi, Maxime Lopez

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Barbieri, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Locatelli, Pogba, Miretti, Cuadrado, Di Maria, Chiesa, Soulé, Iling-Junior. Allenatore: Allegri

Indisponibili: De Sciglio, Kean, Kaio Jorge

Squalificati: Alex Sandro

Diffidati: Danilo, Cuadrado

Arbitro: Rapuano (sez. Rimini); VAR: Marini

Sassuolo-Juventus: dove vederla e il momento delle due squadre

Sassuolo-Juventus, match della trentesima giornata del campionato di Serie A con fischio d’inizio alle 18 al ‘Mapei Stadium’, verrà trasmesso in streaming e in esclusiva per gli abbonati DAZN. La squadra bianconera, dopo tre vittorie consecutive, si è dovuta arrendere la scorsa settimana alla Lazio e dista al momento nove punti dalla zona Champions. Gli emiliani invece arrivano alla sfida con un solo punto conquistato nelle ultime due gare e la sconfitta di Verona maturata in pieno recupero. Il Sassuolo è a quota 37 punti in classifica, sette in meno rispetto alla Juve.