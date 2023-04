Pogba tiene sulle spine Allegri: “Non è pronto”. La rivelazione sul colpo Frattesi

La Juventus attesa domani pomeriggio dalla trasferta di campionato sul campo del Sassuolo: le dichiarazioni in conferenza stampa di Massimiliano Allegri

La Juventus ha ritrovato la vittoria contro lo Sporting in Europa League dopo il ko in casa della Lazio e domani è attesa dalla trasferta sul campo del Sassuolo.

Continua il tour de force tra campionato e coppe della squadra di Massimiliano Allegri che, in attesa della decisione del Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione in classifica, rimane distante otto punti dalla zona Champions. L’allenatore bianconero, come di consueto, presenta la sfida del ‘Mapei Stadium’ intervenendo in conferenza stampa e annuncia un’assenza in attacco per la sfida contro l’undici di Dionisi: “Kean credo non riesca a recuperare, ha accusato un fastidio al flessore. Per gli altri dovrò valutare, la partita di giovedì ha portato via molte energie. Paredes sta bene fisicamente ed è pronto per giocare. Difficilmente De Sciglio sarà a disposizione, non sentiva la gamba libera. Abbiamo comunque dei ragazzi dell’Under 23 che verranno con noi e sono a disposizione”.

Allegri torna sugli uomini del reparto offensivo: “Vlahovic è in buona condizione, ha giocato mezz’ora l’altro giorno, domani sarà della partita. Di Maria ha giocato due gare consecutive, devo valutare lui e Chiesa. Federico non si deve accontentare, ha dei margini di miglioramento dentro la partita e ha delle qualità difficili da trovare negli altri giocatori. Anche Milik sta meglio, con lo Sporting è tornato dall’inizio dopo tanto tempo, è molto affidabile. Sotto quell’aspetto sono molto sereno”.

Pogba contro lo Sporting è tornato ad assaggiare il terreno di gioco negli ultimi minuti, ma non è ancora in condizione di giocare dall’inizio. Allegri fa il punto sulle condizioni del francese: “Paul non è ancora pronto per scendere in campo dal primo minuto. Ieri ha fatto un allenamento intenso con la palla, valutiamo le sue condizioni giorno dopo giorno. Può diventare un giocatore importante da qui alla fine del campionato anche entrando gara in corso”.

Sassuolo-Juventus, Allegri: “Penalizzazione? Ci siamo fatti una bella corazza”

L’allenatore bianconero aggiorna sullo stato di salute di Szczesny dopo il malore di giovedì e ha parole al miele per Perin: “Oggi parlerò con Wojciech, se è sereno e tranquillo viene con noi, ma siederà in panchina così avrà una giornata dove potrà recuperare. Perin è in buona condizione, è un portiere importante e da quando è alla Juventus ha fatto dei grandi progressi. E’ tra i più bravi in circolazione. Riposo per Bremer? Vediamo oggi come sta, ha avuto un po’ di mal di gola, abbiamo Bonucci e Rugani: Leo sta crescendo, valuterò oggi pomeriggio”.

Sulle critiche di Paulo Sousa e l’allarme lanciato da Mancini: “Già faccio fatica a vedere la mia squadra, figuriamoci se posso dare dei consigli agli altri. Non credo sia carino, è una mancanza di rispetto. Mancini sugli stranieri? Sta facendo un ottimo lavoro con la Nazionale, adesso però non so quanti stranieri ci siano nel nostro campionato. Forse sono l’unico allenatore che parla poco ed è uno dei pochi pregi che ho”. Il 19 aprile arriverà il verdetto sulla penalizzazione e il -15 in classifica: “La viviamo serenamente, ci siamo fatti una bella corazza, ci concentriamo sugli impegni delle singole partite. Dobbiamo cercare di avvicinare l’Atalanta e tenere dietro il Sassuolo che non è lontano. Mancano ancora 27 punti che sono tanti da qui alla fine. Siamo fiduciosi in quello che facciamo”.

Infine il retroscena su Frattesi, gioiello del Sassuolo e nel mirino sul mercato della società bianconera a centrocampo per la prossima estate: “Ne parlai con Galliani quando giocava al Monza in B: ‘Ma chi è quel ragazzotto?’ Si vedeva che aveva delle buone qualità“.