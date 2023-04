Vlahovic, Milik o Kean: Allegri svela chi è il titolare in attacco

La Juventus grazie alla rete di Gatti supera di misura lo Sporting Club Portugal. L’analisi in conferenza stampa di Massimiliano Allegri

Juventus ancora di corto muso, la specialità di Massimiliano Allegri. A decidere il primo round dei quarti di Europa League dell’Allianz Stadium contro lo Sporting è il guizzo di Federico Gatti, al primo centro in maglia bianconera.

L’allenatore bianconero ha sparigliato le carte lanciando il tridente, con Milik preferito a Vlahovic dal primo minuto. Male il polacco, non brilla neanche Di Maria, mentre Chiesa è l’unico ad accendersi e a creare superiorità numerica nella metà campo dei portoghesi. Alla fine però a fare la differenza è il pacchetto difensivo, con Allegri che dedica subito un pensiero a Szczesny dopo il malore accusato sul finire del primo tempo. Allarme fortunatamente subito rientrato, con le condizioni del polacco che non preoccupano. “La cosa importante è che Szczesny stia bene. Perin ha fatto due parate straordinarie alla fine, sono felice anche per Gatti. Adesso dobbiamo recuperare energie per il campionato: sarà difficile col Sassuolo”, ha esordio Allegri in conferenza stampa.

Juventus-Sporting, Allegri confida in Pogba: “Ci sarà utile nel finale di stagione”

L’argomento poi si sposta su Paul Pogba, al ritorno in campo nel finale di partita e osannato dal pubblico dell’Allianz Stadium: “E’ un giocatore importante, ci sono ancora tante partite e sarà utile in questo finale di stagione”.

Allegri analizza la prova del tridente e chiosa: “Il calcio non è matematica. Oggi ne hanno giocato tre, magari la prossima partita nessuno di quelli scesi in campo stasera. Ci vuole equilibrio, anche in base all’avversario che hai di fronte. Con i tre a centrocampo avevamo più geometrie, anche se ripeto che il calcio non è una scienza esatta”. Il tecnico toscano risponde anche alla domanda di Calciomercato.it sulle gerarchie al centro dell’attacco: “Se Vlahovic è ancora il titolare? Dusan è entrato bene, veniva da un colpo preso contro la Lazio. E’ giovane, forte e sempre importante per la squadra. Ho la fortuna di avere tre attaccanti forti come Vlahovic, Milik e Kean: sceglierò in base alle partite chi schierare di volta in volta. Ne può giocare solo uno, o alle volte anche due. Stasera comunque sono contento della prestazione di Vlahovic”.