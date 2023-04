Prima volta con la Juventus: ecco l’ultima Allegrata

La Juventus può avvicinare ulteriormente la zona Champions dopo i passi falsi di Milan e Inter: i bianconeri impegnati nel pomeriggio sul campo del Sassuolo

Allegri è pronto all”Allegrata’ in vista della trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. La Juventus, dopo il successo di misura in Europa League con lo Sporting, punta a ritrovare la vittoria anche in campionato e riscattare il ko di Roma contro la Lazio.

L’allenatore bianconero deve rinunciare a Kean, De Sciglio e Alex Sandro e si affida ai giovani della cantera per il posticipo del ‘Mapei Stadium’. Allegri ne ha pescati tanti in questa stagione dalla NextGen e oggi pomeriggio potrebbe toccare a Barbieri fare il suo esordio dal primo minuto con i grandi. Il mister toscano sta pensando di concedere un turno di riposo a Cuadrado e il giovane laterale ex Novara è stato provato tra i titolari nell’ultima rifinitura prima della partenza per l’Emilia. Barbieri è favorito sull’altro baby Iling-Junior: con l’inglese in campo, sarebbe Kostic a riposare almeno inizialmente sul binario sinistro.

Ultima spiaggia per Paredes: Allegri prenota Frattesi

Allegri rispetto alla notte europea di giovedì dovrebbe tornare al 3-5-2, con la possibile conferma di Milik visto il forfait di Kean in attacco. Vlahovic tornerà dal primo minuto, Chiesa e Di Maria dopo le fatiche di coppa tireranno il fiato partendo dalla panchina.

Con la squadra anche Szczesny dopo il malore contro lo Sporting: il polacco si è completamente ristabilito, però a livello precauzionale lascerà il posto all’affidabilissimo Perin tra i pali. Allegri valuta di concedere un turno di riposo a Bremer al centro della difesa, con Rugani leggermente favorito su capitan Bonucci. A centrocampo invece la sorpresa di giornata potrebbe essere il ‘ripescaggio’ di Paredes dopo le scintille degli ultimi giorni con Allegri. Per l’argentino campione del mondo sarebbe come un’ultima spiaggia per cercare di riscattare una stagione da dimenticare, anche se il suo destino sembra segnato con il ritorno al PSG in estate. Al suo posto, oltre al rientro alla base di Rovella, la Juventus ha messo nel mirino Frattesi e le parole di Allegri alla vigilia in conferenza stampa sono un chiaro indizio sulle mire della ‘Vecchia Signora’ verso il gioiello del Sassuolo. Il mister livornese e la dirigenza della Continassa al ‘Mapei Stadium’ avranno certamente un occhio di riguardo per l’ex Monza.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Barbieri, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.