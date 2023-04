“Lo sappiamo tutti”: l’annuncio su Brozovic scuote il mercato Inter

Focus sul futuro di Marcelo Brozovic che il club di Zhang è pronto a cedere per liberarsi del suo pesante ingaggio

L’Inter ha tanti problemi, tutti o quasi legati a quelli della proprietà. Nel prossimo mercato estivo, l’obiettivo sarà ancora una volta alleggerire il monte ingaggi. Vendere, dismettere, sulla lista dei partenti figura anche un nome ‘pesante’: Marcelo Brozovic. A causa dell’infortunio e della ‘scoperta’ di Calhanoglu play, il centrocampista croato ha perso centralità nel progetto sportivo del club e in quello tattico di Inzaghi. Il feeling con la società si è un po’ sbriciolato anche per alcune scelte fatte dallo stesso classe ’92 in tema recupero dall’infortunio. Poi c’è l’aspetto economico, il più importante: Brozovic è il calciatore che costa di più a Zhang, circa 14 milioni lordi.

Brozovic è un problema dentro i problemi dell’Inter, perché piazzarlo altrove non sarà semplice. Viene da una stagione negativa, pure sul piano fisico, non è più giovanissimo (30 anni compiuti lo scorso novembre) e appunto guadagna tanto. In più difficilmente accetterebbe di trasferirsi in un club di minor prestigio. Su ciò concorda anche Fabrizio Biasin, intervenuto a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play: “Non è così semplice piazzare Brozovic“, ha detto il collega di ‘Libero’ noto estimatore del 77 interista.

Problema Brozovic, la ‘soluzione’ resta il Barcellona

La ‘soluzione’ al problema rimane la solita, il Barcellona col quale il Ds Ausilio si è incontrato giovedì. Uno degli argomenti principali del summit, come appreso da CM.IT è stato proprio il nativo di Zagabria che piace molto a Xavi.

Una eventuale operazione sarebbe tutt’altro che facile: “In questo momento posso pensare che la possibilità che vada a Barcellona non sia così remota. Sappiamo tutti che è attenzionato dai blaugrana”, ha sottolineato Biasin. L’idea di uno scambio con Kessie non tramonta, da anni ‘pallino’ di Ausilio, ma “l’ivoriano è arrivato da poco in Catalogna” e negli ultimi mesi ha acquisito un ruolo di rilievo nello scacchiere catalano. Uno scambio tra i due non va escluso, anche se molto dipenderà da cosa farà Busquets.