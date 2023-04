Lascia l’Inter e torna ‘a casa’: colpo di scena

Grandi manovre in casa Inter e non soltanto in entrata, possibili stravolgimenti tra i nerazzurri: addio e ritorno ‘a casa’

Sono giorni molto intensi per l’Inter non soltanto per gli impegni di campo. Ma, come abbiamo visto, i nerazzurri si stanno già muovendo anche sul mercato. Ieri, la redazione di Calciomercato.it vi ha raccontato i principali temi discussi tra Ausilio e Alemany a Barcellona, da Brozovic a Kessie e non solo.

Ma c’è di più di cui si sarebbe discusso nel blitz catalano del ds interista. I blaugrana, secondo ‘Tuttosport’, stanno pensando ad altre cessioni pesanti come quella di Ter Stegen, che può essere utilizzato per monetizzare. Al suo posto, in Catalogna starebbero pensando al ritorno di Onana. Che dal canto suo l’Inter non valuta come incedibile. Dunque, il camerunense potrebbe tornare alle origini e sarebbe ritenuto da Xavi l’ideale tra i pali per le sue doti anche con i piedi. In direzione Camp Nou, dall’Inter, potrebbe inoltre muoversi Dumfries, che resta uno dei profili principali in uscita per i nerazzurri in chiave cessioni remunerative.

Inter, non solo l’asse con il Barcellona: le prossime mosse per il colpo in attacco

L’Inter ragiona anche su altro tipo di movimenti e continua a monitorare la situazione per l’attacco. In particolare, nei pensieri di Marotta resta un attaccante a parametro zero, per il quale può ripartire a breve l’offensiva.

Infatti, la ‘Gazzetta dello Sport’ riferisce del prossimo summit in programma nuovamente con gli agenti di Roberto Firmino, che lascerà il Liverpool in scadenza di contratto. Si prova a mettere le basi per una operazione che per l’Inter sarebbe molto importante, visto il livello del giocatore di cui si parla. In alternativa, si segue sempre la pista Marcus Thuram, che lascerà il Borussia Monchengladbach. Il francese, che l’Inter aveva già sfiorato nel 2021 prima del suo infortunio, ha molte alternative sul tavolo, le proposte non gli mancano. Presto, scioglierà le riserve e deciderà dove giocare nella prossima stagione. L’Inter potrebbe anche andare al doppio assalto, soprattutto se non si trovasse l’accordo con il Chelsea per Lukaku.