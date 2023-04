Esclusione e multa UFFICIALE dopo la Champions: fuori dai convocati

Il club ha appena annunciato la misura punitiva nei confronti del calciatore dopo il brutto episodio dello scorso martedì

Brutte notizie per Sadio Mané, punito duramente dal Bayern Monaco con l’esclusione ufficiale. Come raccontato nelle scorse ore, infatti, l’attaccante senegalese si era reso protagonista al termine dell’incontro perso con il Manchester City di un duro scontro con il compagno Leroy Sané.

L’ex attaccante del Liverpool avrebbe addirittura colpito violentemente il compagno, rimasto sanguinante dopo l’aggressione subita. Un episodio che ha costretto il Bayern Monaco ad intraprendere una durissima sanzione nei confronti di Mané. Come annunciato ufficialmente dal club bavarese, il calciatore rimarrà fuori dai convocati in vista del prossimo impegno di Bundesliga e verrà sottoposto ad una multa.

Questo l’annuncio del Bayern Monaco: “Sadio Mané non rientrerà tra i convocati del Bayern Monaco per la partita casalinga contro l’Hoffenheim di sabato prossimo. Alla base della decisione vi è un comportamento ritenuto scorretto da parte di Mané dopo il match di Champions League contro il Manchester City. Inoltre, Mané riceverà una multa”.

Bayern Monaco, Mané finisce fuori dai convocati

Mané, rientrato da qualche settimana dopo essere stato fuori per infortuno per buona parte della stagione, si perderà così la gara di sabato pomeriggio.

Per il Bayern Monaco si tratta ovviamente di un momento cruciale della stagione, sia in campionato che in Champions League. Chiaramente, dopo la sconfitta rimediata per 3-0 in casa del Manchester City, riuscire a rimontare in vista del ritorno dell’Allianz Arena sarà complicatissimo, in attesa di capire anche come si evolverà il caso Mané all’interno dello spogliatoio.

Per quanto riguarda invece il percorso in Bundesliga, sono ancora due i punti di vantaggio da parte del Bayern Monaco rispetto al Borussia Dortmund. Grazie allo scontro diretto ottenuto due settimane fa da Thomas Tuchel all’esordio in panchina contro l’ex squadra, il club bavarese è riuscito a ritrovare momentaneamente la vetta della classifica avviandosi verso un finale al cardiopalma. In campionato, più che in Champions League, rimane tutto ancora da decidere.