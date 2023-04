Il nuovo difensore arriva dalla Premier League: l’annuncio UFFICIALE

Ufficiale il primo colpo dell’Udinese in vista della prossima stagione: confermato l’ingaggio del difensore originario del Zimbawe, Jordan Bhekithemba Zemura

La notizia era nell’aria da ieri, ora c’è anche la nota ufficiale: l’Udinese, in vista della prossima stagione, ha bloccato Jordan Zemura, difensore classe ’99 attualmente in forza al Bournemouth, in Premier League. Si tratta di un laterale sinistro in grado di agire sia in una difesa a quattro che da quinto, dotato di ottime qualità tecniche e velocità.

Classe ’99 di nazionalità inglese, è originario del Zimbawe, paese di cui veste la maglia della nazionale. Calcisticamente è nato nelle giovanili del Queen Park Rangers, per poi passare al Charlton e poi, appunto, al Bournemouth, squadra in cui ha militato fino ad oggi e con la quale, nella stagione 21/22, è stato tra i protagonisti della promozione in Premier League segnando tre gol in 33 presenze in Championship.

In questa stagione, ha giocato diciannove partite di campionato, più alte tre nelle varie coppe nazionali. Sarà a disposizione del club bianconero a partire dalla prossima stagione.

Nella nota ufficiale, l’Udinese comunica “l’ingaggio del calciatore Jordan Zemura a partire dalla stagione sportiva 2023/2024″. Il giocatore classe ’99 ha 2sottoscritto un contratto che lo lega al club bianconero fino al 30 giugno 2027″.