Zeegelaar torna subito all’Udinese: ora è UFFICIALE

L’Udinese targato mister Andrea Sottil ha deciso di puntare nuovamente su Marvin Zeegelaar da qui a fine stagione: c’è l’annuncio ufficiale

Siamo in una fase alquanto delicata della stagione. Perdere terreno in questo momento può rivelarsi fatale nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Di conseguenza serve massima concentrazione sul campo, ma le dirigenze continuano a lavorare silenziosamente sul fronte calciomercato.

In tal senso, è giunta poco fa una novità proveniente dal mondo Udinese. Il club friulano, entrando più nello specifico, ha deciso di tesserare Marvin Zeegelaar, un calciatore che conosce abbastanza bene la piazza avendo già vestito più volte la maglia bianconera in passato. La società ha reso nota l’operazione a parametro zero – il calciatore era rimasto svincolato dallo scorso luglio – attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito: “Udinese Calcio comunica di aver tesserato il calciatore Marvin Zeegelaar. Il difensore olandese ha firmato un contratto fino al termine della stagione sportiva in corso e va ad integrare il reparto arretrato a disposizione di mister Andrea Sottil“.

Udinese, UFFICIALE: Marvin Zeegelaar torna in bianconero fino a giugno

Si legge, poi, nell’annuncio: “Per Zeegelaar si tratta, quindi, della quinta stagione in bianconero. Nelle precedenti quattro ha totalizzato 66 presenze tra campionato e Coppa Italia, segnando un gol“. L’Udinese chiude con un “Bentornato Marvin!“.

Insomma, ci sarà anche il classe ’90 a dare una mano all’Udinese da qui alle prossime settimane. La società bianconera ha tenuto in prova per qualche giorno il difensore, facendolo allenare con la prima squadra e valutando la possibilità di aggiungerlo alla rosa, in modo da dare una valida alternativa a sinistra al tecnico dopo l’infortunio di Ebosse. Alla fine, l’olandese ha convinto i friulani e il ritorno è diventato realtà a tutti gli effetti. Starà a Zeegelaar adesso provare a farsi valere sul campo, cercando di ritagliarsi più spazio possibile.