Allegri cambia ruolo e sfida l’Inter senza Inzaghi: ballano 170 milioni

Duello infuocato in campo ma anche sul mercato: tutti gli incroci tra Juventus e Inter in vista della prossima estate

L’Inter inciampa anche sul campo della Salernitana: l’1-1 dell’Arechi complica ulteriormente i piani Champions della squadra di Simone Inzaghi, sempre più traballante al timone dei nerazzurri. Soltanto un exploit in Europa può salvare il tecnico piacentino e le strade con il club di Zhang sono destinate a dividersi a fine stagione.

L’Inter presumibilmente ripartirà da una nuova guida tecnica che inciderà anche sul mercato in vista della prossima estate. Tanti i giocatori della rosa nerazzurra in scadenza di contratto e in bilico ad Appiano Gentile. Sicuramente lascerà Milano Skriniar, che a luglio inizierà la sua nuova avventura sotto la Tour Eiffel con la maglia del Paris Saint-Germain. C’è un nome in particolare che stuzzica la fantasia della dirigenza di Viale della liberazione per rimpiazzare lo slovacco: Giorgio Scalvini. Sul gioiello dell’Atalanta la concorrenza però non manca, sopratutto italiana, con la Juventus in prima fila a battagliare con l’Inter.

Non solo i duelli in campo con la grande antagonista, potrebbero essere diversi infatti i Derby d’Italia sul mercato in estate. A Bergamo, oltre a Scalvini, le due rivali del calcio italiano guardano con attenzione pure a Hojlund, in evidenza nella sua prima stagione in Serie A. Il baby ‘Vichingo’ a suon di gol e prestazioni ha catturato l’interesse delle big, con la sua valutazione che è lievitata vertiginosamente (sfiora i 50 milioni) negli ultimi mesi.

Da Hojlund a Frattesi: quanti incroci di mercato tra Juventus e Inter

Sempre nel reparto offensivo i radar sono puntati da tempo su Marcus Thuram: il figlio d’arte lascerà il Borussia a parametro zero, ma per il cartellino del nazionale francese ci sarà da battagliare con Bayern Monaco e le grandi di Premier League.

Ritornando nel nostro campionato, Inter e Juventus seguono nella vicina Monza la crescita di Carlos Augusto, fiore all’occhiello dello scacchiere brianzolo della rivelazione Palladino. Il brasiliano si sta segnalando come uno dei migliori esterni del campionato e ha già realizzato cinque reti in stagione: un mancato rinnovo (è in scadenza nel 2024) con il sodalizio di Berlusconi e Galliani avvicinerebbe la cessione in estate. Da Monza è passato due anni fa anche Frattesi, che a fine stagione è destinato a lasciare il Sassuolo per il grande salto. La Juve lo ha messo nel mirino indipendentemente dal futuro di Rabiot, mentre l’Inter pensa al classe ’99 con l’addio di Brozovic.

L’Ad neroverde Carnevali valuta il suo diamante pregiato almeno 30 milioni di euro. Infine capitolo portieri, con Onana e Szczesny che non sono blindati rispettivamente ad Appiano Gentile e alla Continassa. In caso di ribaltoni tra i pali, Vicario e Carnesecchi sono i due potenziali profili seguiti da nerazzurri e bianconeri. Le schermaglie sul mercato sono già iniziate: obiettivi comuni per 170 milioni di euro, con Allegri (sempre più manager all’inglese) che sul lato opposto potrebbe trovare però un nuovo rivale in panchina.