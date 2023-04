La Juventus cala il poker: le firme che fanno felice Allegri

In attesa che si esprima il Collegio di Garanzia del Coni sull’inchiesta plusvalenze, Allegri e la dirigenza hanno iniziato a pianificare il mercato della Juventus

La Juventus è ancora in corsa su tre fronti e ha iniziato a pianificare quella che sarà la prossima stagione, al netto ovviamente delle decisioni extra campo che inevitabilmente influiranno sugli scenari futuri della ‘Vecchia Signora’.

A meno di inattesi ribaltoni si ripartirà da Massimiliano Allegri in panchina: il mister livornese ha compattato l’ambiente nel momento più difficile e cambiato marcia nel 2023 tra campionato e coppe. Il tecnico avrà un potere decisionale più ampio, quasi da manager all’inglese, nella costruzione della squadra in vista del mercato estivo. Allegri e la dirigenza sono comunque al lavoro sulla questione rinnovi, considerando che sono diversi i big della rosa bianconera in scadenza contrattuale il 30 giugno. I casi più spinosi sono ovviamente due: Adrien Rabiot e Angel Di Maria.

Il francese e il campione del mondo hanno dimostrato la loro imprescindibilità nello scacchiere bianconero e la Juventus entrerà nel vivo dei negoziati a fine mese e dopo ovviamente la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni del 19 aprile sull’inchiesta plusvalenze. Le trattative restano complicate – soprattutto quella che porta alla firma di Rabiot – ma i due assi di Allegri hanno aperto al prolungamento senza cataclismi dalle inchieste giudiziarie.

Calciomercato Juventus, non solo Di Maria e Rabiot: quattro rinnovi per Allegri

L’accesso alla prossima Champions sarebbe ovviamente un fattore fondamentale verso il sì alla ‘Vecchia Signora’, con ‘Cavallo Pazzo’ e il Fideo’ che stanno benissimo in quel di Torino. Rabiot (che grazie al gol alla Lazio è andato in doppia cifra) è tentato dal fascino della Premier League, mentre Di Maria in vista del 2024 punta a essere ancora protagonista con la casacca dell’Argentina e andrà all’assalto del bis in Copa America.

Chi invece è vicino alla firma con la Juve è Alex Sandro, che Allegri ha reinventato con risultati soddisfacenti da braccetto sinistro della difesa a tre. Il brasiliano ex Porto sta convincendo nel nuovo ruolo e corre verso il prolungamento con il sodalizio piemontese, indipendentemente dal rinnovo automatico dell’attuale accordo che scatterebbe con le 40 presenze stagionali.

Discorso diverso invece per Juan Cuadrado, protagonista nel bene e nel male nell’infuocato primo round delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter. Il colombiano è nelle fase calante della carriera, anche se viene considerando sempre una elemento prezioso da Allegri in campo e nello spogliatoio. Cuadrado però percepisce uno stipendio da 9 milioni lordi a stagione e la Juve aprirebbe le trattative per il prolungamento soltanto se il giocatore abbassasse le pretese sull’ingaggio. Un poker sul tavolo della Juventus: dopo il 19 aprile si inizierà a fare sul serio alla Continassa.