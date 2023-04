Juve, ‘colpo’ Kenan: da luglio sarà in prima squadra | CM.IT

Kenan Yildiz sta trovando continuità nella Juve Next Gen: il club gli ha comunicato che svolgerà il ritiro precampionato in prima squadra.

Kenan Yildiz ha solo 17 anni, ma è pronto per il grande salto. La Juventus è riuscita a soffiarlo, a parametro zero, a Bayern (suo ex club) e Barcellona, ma nelle scorse settimane diversi rumors di mercato avevano messo in discussione il futuro in bianconero del turco, con il Benfica in prima fila tra i corteggiatori più accaniti.

Dopo un impatto devastante in Primavera (10 gol e 6 assist in 23 gare, 3 gol in 6 presenze in Youth League, un gol nell’unica presenza in Coppa Primavera), il calciatore e il suo entourage si attendevano maggiore considerazione da parte della squadra Next Gen, com’era inizialmente previsto nei piani. Kenan scelse la Juventus per il progetto sportivo che gli era stato prospettato e che, almeno fino a un mese fa, non si stava realizzando secondo le aspettative.

Kenan Yildiz, futuro alla Juventus: sarà in ritiro con la prima squadra

Il confronto con calciatore e agenti ha avuto i suoi frutti, visto che nelle ultime cinque giornate di Serie C, Kenan è sceso in campo quattro volte, l’ultima delle quali (contro il Sangiuliano) da titolare.

È un passo molto importante, ma solo il primo.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la Juventus ha fatto sapere al calciatore che, dalla prossima stagione, si allenerà assiduamente e inizierà giocare anche con la prima squadra. Un ingresso con i ‘grandi’ che comincerà dall’estate: Kenan svolgerà interamente il ritiro precampionato alle dipendenze di Allegri.

Una scommessa importante per un calciatore che promette benissimo e che è finito nel mirino di diversi club europei, disposti a fare un’offerta per un trasferimento a titolo definitivo o pronti a richiederlo in prestito annuale. L’obiettivo di Kenan, in ogni caso, è trionfare in bianconero. Se il progetto sportivo intorno a lui si confermerà quello attuale, la sua priorità è già decisa: restare a Torino anche l’anno prossimo.