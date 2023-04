Inter, esonero Inzaghi: ultimatum al tecnico

Situazione sempre più delicata per Simone Inzaghi all’Inter: il tecnico nerazzurro ‘vede’ l’esonero, ecco quando può accadere

Anche il weekend di Pasqua si è rivelato amaro calcisticamente per l’Inter, incappata in un altro passo falso pesante nella corsa verso un posto in Champions League. In casa della Salernitana, rocambolesco pari per 1-1 nonostante una gara tenuta sotto controllo per larghi tratti e ora i nerazzurri sono al momento fuori dalle prime quattro. Situazione delicatissima per Simone Inzaghi in panchina, che rischierebbe addirittura l’esonero immediato.

Ne è convinto Antonio Cassano, che alla ‘Bobo TV’ ha avvertito tutti su una possibile destituzione del tecnico a breve: “L’Inter sta rischiando di non andare in Champions, se accadesse per il club sarebbe un bagno di sangue – ha spiegato – Se esce dalla coppa contro il Benfica lo mandano via e lo sostituiscono, per lui l’unico modo per restare in panchina è andare avanti in Europa. La vedo dura che riesca a finire il campionato. Questo nonostante il fatto che a Salerno l’Inter meritasse di vincere, ha dato tutto in campo. Ma non capisco cosa stia succedendo a Lukaku e Lautaro Martinez, li vedo male, fanno fatica. Correa non è una sorpresa, in negativo, l’ho sempre detto: bello da vedere ma gli manca la giocata risolutiva”.

Inter, per Inzaghi addio probabile a prescindere: il borsino sull’erede

La doppia sfida ai lusitani dunque, a cavallo delle due prossime settimane, potrebbe dunque sancire, in caso di ulteriore risultato negativo, la fine dell’avventura del tecnico piacentino sulla panchina interista. Le prospettive in ogni caso, verso il finale di stagione, anche in caso di passaggio del turno con il Benfica, non sembrerebbero rosee.

In caso di addio nell’immediato, si farebbe ricorso a un traghettatore, mentre Marotta pensa già alla prossima stagione, con diversi nomi sul piatto. Thiago Motta in questo momento potrebbe essere considerato il favorito per l’Inter, ma le piste che portano a Conte e Conceiçao non vanno scartate.