Inzaghi-Inter, è l’ora dell’addio: Marotta ha scelto l’ex

La fiducia dell’Inter in Simone Inzaghi sembra essere ormai terminata: il club meneghino ha già individuato un preferito

Lo scudetto perso contro i rivali del Milan, questo il peccato originale. Dalla scorsa stagione i dubbi su Simone Inzaghi non si sono mai dissipati e le 10 sconfitte in campionato di quest’anno pesano come macigni.

In questo momento, infatti, l’Inter è fuori dalla prossima Champions League. Una conditio sine qua non per la conferma in panchina, che appare ormai praticamente compromessa per l’ex allenatore della Lazio. Nelle coppe il cammino dei nerazzurri è quasi perfetto, ma non sarà sufficiente per il tecnico romagnolo. La società meneghina in questo periodo ha monitorato diversi profili a cui affidare la propria panchina nella prossima stagione, uno in particolare starebbe convincendo la dirigenza dell’Inter.

Inzaghi al capolinea, Thiago Motta strega tutti e si riprende l’Inter

Tra gli allenatori che si stanno prendendo la copertina della Serie A in questa stagione, oltre a Luciano Spalletti e Maurizio Sarri, c’è indubbiamente anche Thiago Motta. L’italo-brasiliano sta guidando il Bologna verso un’annata memorabile e l’Inter sembra essere sempre più convinta.

Ai microfoni di TvPlay nelle scorse settimane è intervenuto anche Alessandro Canovi, storico agente di Thiago Motta, che ha rivelato come il suo profilo era già stato preso in seria considerazione dal Paris Saint-Germain. Un tecnico giovane, affamato e con idee vincenti potrebbe essere la soluzione migliore per l’Inter, che non dispone di grandi fondi e che in estate potrebbe essere costretta a fare di necessità virtù.

Oltre a Thiago Motta, poi, non deve comunque essere escluso totalmente nemmeno Antonio Conte. Il tecnico salentino dopo la separazione dal Tottenham è in bilico tra un anno sabbatico e una nuova avventura per tornare subito in sella. Riuscire ad accontentare l’allenatore dell’ultimo scudetto nerazzurro è un’impresa decisamente più complessa rispetto a quella di arrivare a Thiago Motta. Conte, da sempre, è un allenatore pretenzioso e che vuole grandi garanzie a livello di rosa. Ecco perché è l’italo-brasiliano, in questo momento, ad avere lo scettro di favorito come sostituto di Simone Inzaghi nella prossima stagione. C’è poi l’ipotesi Coinceçao. Il portoghese, con un passato a Milano, avrebbe già avuto dei contatti con la dirigenza.