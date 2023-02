Thiago Motta tra Inter e PSG: “Il Ds gli ha preferito un suo uomo”

Il futuro di Thiago Motta appare luminoso, ma l’italo-brasiliano poteva già allenare una big: “La proprietà lo voleva”

Ci sono calciatori a cui bastano poche apparizioni per ricevere l’appellativo di ‘predestinato’, pochi di questi riescono a mantenere poi le aspettative. Sono ancora meno quelli che replicano questo meccanismo anche in veste di allenatore e Thiago Motta è riuscito ad entrare anche in questa categoria.

Dopo aver raggiunto la salvezza con lo Spezia nella scorsa stagione, l’italobrasiliano ha ereditato il Bologna da Sinisa Mihajlovic e lo sta portando alle porte dell’Europa. Gli emiliani, sotto la guida di Thiago Motta, è diventata una delle migliori squadre di Serie A e nell’ultimo turno di campionato ha battuto l’Inter. Proprio i nerazzurri, insieme al Paris Saint-Germain, sono tra i club che più di ogni altro stanno monitorando la crescita dell’eroe del Triplete in veste di allenatore.

Inter, parla lo storico agente di Thiago Motta: “È un predestinato”

Nella giornata di ieri, ai microfoni di Calciomercato.it in diretta su TV PLAY, è intervenuto Alessandro Canovi, che insieme a suo padre sono gli storici agenti di Thiago Motta. L’agente ha rivelato che non esistono clausole rescissorie nel contratto col Bologna e che il progetto con gli emiliani è biennale.

Ai microfoni di ‘Tuttosport’, poi, ha parlato anche Dario Canovi. L’avventura di Thiago Motta da allenatore è iniziata nel migliore dei modi, a partire dal corso di Coverciano: “Nel corso per allenatore UEFA Pro 2019/2020 c’erano tanti grandi nomi, come da Andrea Pirlo, e lui è stato quello che ha raggiunto la votazione più alta”. Domenica è riuscito a battere sul campo Simone Inzaghi e ora il suo nome insidia anche la panchina dell’ex tecnico della Lazio per le prossime stagioni.

Mentre il nome di Thiago Motta continua a circolare e ad essere accostato all’Inter, lo storico agente rivela che sarebbe potuto essere già sulla panchina del Paris Saint-Germain. “La verità su questo argomento è che parte della proprietà lo voleva, ma non lo voleva il direttore sportivo che gli ha preferito un suo uomo”. Campos non ha voluto puntare sull’ex centrocampista della Nazionale e gli ha preferito Galtier, altrimenti avremmo visto Thiago Motta allenare Messi, Neymar e Mbappé. Il futuro, però, è tutto dalla sua parte.