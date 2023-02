“Progetto biennale”: nuovo allenatore Inter, l’annuncio in diretta

Il tecnico piacentino di nuovo al centro delle critiche dopo il ko al ‘Dall’Ara’ contro il Bologna, il settimo in campionato

La sconfitta col Bologna, la settima in campionato nonché la quinta in trasferta, ha riaperto il discorso relativo al possibile esonero di Simone Inzaghi. Le dichiarazioni rilasciate oggi da Marotta non sono rassicuranti per il tecnico piacentino, la cui permanenza sulla panchina nerazzurra sarà comunque legata soprattutto alla qualificazione in Champions League, obiettivo tutt’altro che scontato per Lautaro e compagni.

Ma chi, eventualmente, al posto di Inzaghi? Con la proprietà attuale, i tifosi non possono certo ‘sognare’ il grande nome. L’allenatore top. La scelta, in sostanza, ricadrebbe su un profilo giovane e comunque promettente, naturalmente non troppo costoso lato ingaggio. Si fa il nome di Juric, si fa il nome di Thiago Motta che giusto ieri ha messo ko Inzaghi. Tra gli ‘eroi’ del Triplete, l’italo-brasiliano piace molto alla dirigenza di viale della Liberazione per la capacità di valorizzare al massimo il parco giocatori a disposizione, per la sua mentalità e personalità così come per la sua duttilità tattica.

Calciomercato Inter, agente Thiago Motta a Tv Play: “In questo momento non c’è nulla. Nel contratto non ci sono clausole rescissorie”

Al momento, però, non c’è niente di più di un semplice gradimento, come dichiarato dallo stesso agente di Motta a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play.

“In questo momento non c’è nulla con l’Inter – le parole di Alessandro Canovi – L’obiettivo di Thiago è vincere la prossima gara contro il Torino. Lui è un allenatore che guarda all’oggi e ha una situazione mentale e quotidiana di poter lavorare con una società sana che vuole creare qualcosa di importante. Abbiamo un progetto biennale. Arrivati messaggi dall’Inter? Ti posso assicurare che gli unici messaggi belli che abbiamo, sono di altri allenatori. Il Bologna è il suo impegno”. Sulla panchina rossoblù da settembre, quando prese il posto del compianto Mihajlovic, Thiago Motta ha una media di 1,60 punti a partita e un contratto fino al 2024 in cui, come svelato da Canovi, “non ci sono clausole rescissorie“.