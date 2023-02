Inter, Marotta tuona: l’annuncio definitivo su Inzaghi

Arrivano le dichiarazioni del dirigente nerazzurro in merito alla posizione del tecnico dopo il ko contro il Bologna

Sono ore di riflessioni in casa Inter, dopo l’ennesimo ko in stagione. I nerazzurri faticano a trovare continuità e dopo il prezioso successo in Champions League, contro il Porto, nell’andata degli Ottavi di finale, è arrivata la sconfitta contro il Bologna.

Una sconfitta che brucia parecchio e che rischia di complicare terribilmente la classifica. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, è stata agganciata dal Milan e la Roma è pronta a fare lo stesso battendo domani la Cremonese. Anche la Lazio, poi, potrebbe portarsi lì, ad un passo dall’Inter, a soli due punti, vincendo contro il Verona.

Inevitabilmente Inzaghi è finito nel mirino della critica. Sono così tornati a circolare i primi nomi per la successione. Antonio Conte resta una suggestione complicata per gli alti costi ma non impossibile, vista la voglia del tecnico di far ritorno in Italia.

Potrebbe essere certamente più facile arrivare a Thiago Motta, proprio il giovane allenatore che ieri ha battuto Inzaghi e che tanto bene sta facendo alla guida del Bologna. L’ex centrocampista, come raccontato stamani, sarebbe nel mirino anche del Psg, che non ha trovato il giusto profilo a cui affidare la propria panchina.

Inter, Marotta allontana i rumors: “Fiducia ad Inzaghi”

Il nome di Thiago Motta è chiaramente un’idea solo per la prossima stagione. L’Inter, salvo colpi di scena, continuerà con Inzaghi, almeno fino a giugno.

A gettar acqua sul fuoco, così, ci ha pensato subito Beppe Marotta, che ha rinnovato la “fiducia ad Inzaghi” ma allo stesso tempo, ha invitato a trovare un rimedio a quanto sta accadendo. A riportarlo è Sportmediaset.