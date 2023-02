Inzaghi, altro flop e futuro a rischio: l’Inter ha già trovato il sostituto

I nerazzurri pronti a cambiare guida tecnica. La squadra milanese guarda in Italia e si prepara a sfidare il Psg per il nuovo mister

La stagione dell’Inter continua ad essere altalenante. Il tempo è scandito regolarmente da un pendolo, che porta i nerazzurri a vivere momenti di euforia e di depressione più totale.

La squadra di Simone Inzaghi fatica a trovare continuità e dopo la grande gioia in Champions League contro il Porto, co una vittoria targata Lukaku, è arrivata la sconfitta di Bologna. Ci ha pensato Orsolini a mandare ko Lautaro Martinez e compagni.

Ora la classifica rischia di farsi complicata perché i nerazzurri sono stati ripresi dal Milan e rischiano di essere agganciati anche dalla Roma, se domani dovesse arrivare il successo contro la Cremonese. La Lazio, in caso di vittoria contro il Verona, inoltre, sarebbe lì a soli due punti. L’Inter, dunque, deve ritrovare quella continuità di risultati che ha faticato ad avere lungo tutto il corso della stagione.

Ma non è la prima volta che i nerazzurri fanno un passo falso dopo aver toccato il cielo con un dito. Non bisogna riavvolgere il nastro poi così tanto per imbattersi nel pareggio deludente contro la Sampdoria, dopo il successo nel derby in campionato. Al rientro da Ryad, con la Supercoppa tra le mani, era invece arrivato il ko casalingo contro l’Empoli.

Inter, Inzaghi non convince in pieno: ipotesi Thiago Motta

Alti e bassi che hanno portato Simone Inzaghi nel mirino della critica. Giusto fare delle riflessioni su un allenatore che non sembra riuscire a motivare in pieno il suo gruppo. Lo Scudetto è ormai andato via ma i nerazzurri sono rimasti in corsa sia in Champions League che in Coppa Italia.

La stagione dell’Inter può ritenersi ancora positiva. Anche per questo Inzaghi non appare in bilico ma in casa nerazzurra si starebbe comunque sondando il mercato degli allenatori in vista di un possibile cambio della guardia. Così, secondo La Repubblica, tra le ipotesi più accreditate ci sarebbe proprio Thiago Motta, il tecnico del Bologna, che ha inflitto l’ultimo ko ai nerazzurri e che piace tanto al Psg. L’ex centrocampista, che ha raccolto l’eredità di Siniša Mihajlović, sta facendo davvero bene e per un’esperienza su una panchina di una big è davvero solo questione di tempo