Lazio-Juventus, le probabili formazioni: la scelta su Immobile e Vlahovic

Il big match della ventinovesima giornata del campionato di Serie A si gioca all’Olimpico tra Lazio e Juventus. Le ultime sulle formazioni: le scelte di Sarri e Allegri

Lazio-Juventus è sicuramente il match di cartello della 29° giornata del campionato di Serie A, di scena questa sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma.

I biancocelesti dell’ex Sarri sono secondi in classifica dietro la capolista Napoli, mentre i bianconeri a quota 44 (-15 della penalizzazione) puntano ad avvicinasi ulteriormente alla zona Champions dopo i passi falsi di Inter e Milan. Il tecnico dei capitolini col dubbio Immobile: la tentazione è riconfermare Felipe Anderson falso nueve con Pedro titolare, quest’ultimo decisivo sul campo del Monza. Per il resto scenderà in campo l’undici classico di Sarri con Hysaj favorito su Lazzari. Dalla parte opposta Allegri non sarà invece in panchina per una sindrome influenzale: al suo posto il vice Landucci. I bianconeri devono rinunciare ancora a Pogba, mentre in attacco si va verso la riconferma del tandem Vlahovic-Di Maria nonostante il serbo (in vantaggio su Milik) non abbia convinto contro l’Inter in Coppa Italia. Novità in difesa con capitan Danilo che va verso un turno di riposo in favore del connazionale Alex Sandro.

Serie A, Lazio-Juventus: le probabili formazioni del match dell’Olimpico

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Patric, Radu, Gila, Lazzari, Pellegrini, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Romero, Pedro, Cancellieri. Allenatore: Sarri

Indisponibili: –

Squalificati: –

Diffidati: Cataldi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Danilo, Rugani, Paredes, Miretti, Chiesa, Soulé, Milik. Allenatore Allegri (in panchina Landucci)

Indisponibili: Pogba, De Sciglio, Kaio Jorge

Squalificati: Kean

Diffidati: Danilo, Alex Sandro

Arbitro: Di Bello (sez. Brindisi); VAR: Irrati

Lazio-Juventus: dove vederla in TV e il calendario delle due squadre

La sfida dell’Olimpico tra Lazio e Juventus chiuderà la ventinovesima giornata del campionato di Serie A. Il match è visibile per gli abbonati DAZN su tutti i dispositivi compatibili con l’app di streaming, con la telecronaca di Pierluigi Pardo che sarà affiancato da Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

La Lazio vuole proseguire la corsa al secondo posto per l’accesso alla prossima Champions League e arriva alla sfida dopo le vittorie nel derby con la Roma e nella trasferta di Monza. Dopo l’impegno contro i bianconeri, la formazione allenata da Sarri è attesa nel mese di aprile dalle gare con Spezia, Torino e soprattutto dall’altro scontro diretto di San Siro con l’Inter. La Juventus invece punta al quarto successo consecutivo in campionato e ha un calendario fittissimo nel mese di aprile tra Serie A (dove spicca la gara con il Napoli), la semifinale di ritorno in Coppa Italia contro l’Inter e la doppia sfida dei quarti di Europa League con lo Sporting Club Portugal.