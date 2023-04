Juventus, UFFICIALE: ecco perché Allegri non ci sarà all’Olimpico

Sarà una Juventus orfana di Massimiliano Allegri quella che sfiderà la Lazio domani sera: il tecnico non sarà in panchina

Una sindrome influenzale ferma Massimiliano Allegri. L’allenatore della Juventus non sarà all’Olimpico per il big match in programma domani sera all’Olimpico.

Non c’è Paul Pogba nella lista dei calciatori convocati da Massimiliano Allegri per la sfida sul campo della Lazio. Non ci sarà neanche lo stesso bianconero, fermato da una sindrome influenzale che gli impedirà di accomodarsi in panchina allo stadio Olimpico dove i bianconeri cercheranno di conquistare punti importanti in chiave Europa.

I convocati per #LazioJuve ⤵️ Mister Allegri non partirà per la trasferta di Roma a causa di una sindrome influenzale. pic.twitter.com/eNxx9roFk8 — JuventusFC (@juventusfc) April 7, 2023

In panchina, dunque, ci sarà il suo vice, Marco Landucci, con Allegri che presumibilmente darà le sue indicazioni a distanza in una partita cruciale per il prosieguo della stagione.

Juventus-Lazio, Allegri non ci sarà

Sarà una Juventus senza condottiero, dunque, quella che domani sera affronterà la Lazio nel posticipo della 29esima giornata del campionato di Serie A.

Altra assenza importante in casa bianconera è quella di Paul Pogba, ancora non recuperato dagli acciacchi fisici che lo hanno frenato nuovamente.