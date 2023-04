Il PSG ha deciso: Campos punta in Serie A per il sostituto di Messi

Campos ha messo nel mirino i prossimi acquisti e per l’attacco punta in Serie A: l’assist può arrivare dall’addio di Messi

Il PSG è in un momento di transizione importante. La stagione si chiuderà probabilmente con l’ennesimo titolo, anche se il campionato è ancora aperto e il Lens è a -3 (ma con una partita in meno) con il Marsiglia a -6. Ma in ogni caso il bilancio non sarà particolarmente positivo al Parc des Princes, soprattutto per la questione Champions League. La squadra di Galtier non ha segnato neanche un gol nel doppio confronto col Bayern Monaco.

Si può essere eliminati dai bavaresi, ma a pesare è stato il modo. E soprattutto il digiuno europeo che comincia a diventare un problema per la società, che non sa come rimediare. Luis Campos verrà confermato, ma dovrà avere più spazio di manovra e in questi giorni sta programmando il mercato estivo. Molto dipenderà ovviamente dalle situazioni di Mbappe e Messi, col francese protagonista di questo sfogo nei confronti della società. Il rapporto tra i due comunque è solido, anche perché era stato lo stesso Mbappe a volere Campos al PSG dopo averci lavorato al Monaco. L’altra variabile è l’argentino e il suo rinnovo, col contratto in scadenza a giugno e il Barcellona che spinge per riportarlo a casa. Un suo addio libererebbe una casella importante a livello di ingaggio. E Campos sa già i ruoli in cui andarsi a rinforzare, con tanto di Serie A coinvolta in maniera diretta. Non solo per Skriniar.

Il PSG pensa a Osimhen per l’attacco: Messi può favorire l’affare

Secondo ‘L’Equipe’, nei piani di Campos c’è portare al PSG tre giocatori ben precisi. Il primo è un centrocampista difensivo alla Thiago Motta, il secondo è un esterno sinistro di piede destro e infine un attaccante. La base di partenza resta il 3-5-2 che è stato il modulo di partenza utilizzato in questa stagione da Galtier. Anche se il tecnico francese, come dicevamo, non è affatto sicuro di rimanere. E quindi chi eventualmente prenderà il suo posto dovrà avere una filosofia tattica simile alle intenzioni di Campos.

Il discorso di mercato che si intreccia con la Serie A però è relativo all’obiettivo in attacco. Il prestigioso quotidiano francese cita infatti come nome per l’attacco Victor Osimhen. Il nigeriano del Napoli, ai box per infortunio in questo momento e con la speranza di rientrare per la Champions, è uno dei centravanti più apprezzati al mondo. In Francia lo conoscono bene per il suo passato al Lille, sta disputando una stagione stratosferica e ovviamente in tanti si interessano. In Premier League il Manchester United ci sta facendo più di un pensierino, anche perchè è tra le poche squadre in grado di spendere gli almeno 100 milioni che chiede De Laurentiis. Sul PSG vige il Fair Play Finanziario, non ci sono più spese folli ma in estate andranno piazzati parecchi giocatori. Una decina di cessioni che potrebbero portare a un tesoretto importante, considerando anche le situazioni in bilico degli ingaggi di Messi e teoricamente la situazione di Neymar.