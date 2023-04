Clamoroso Mbappe: comunicato contro il PSG

Kylian Mbappe ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui attacca il PSG per la pubblicazione di un video

Un fulmine a ciel sereno. Kylian Mbappe si sfoga contro il Paris Saint-Germain in maniera netta, attaccando il proprio club su più fronti nelle poche righe pubblicate su Instagram. L’oggetto della discordia è il video pubblicato sui social dai parigini per sponsorizzare la campagna abbonamenti della stagione 2023/24.

Nel calcio di oggi, con le cifre e i problemi finanziari, nulla può definirsi certo. Lo stesso PSG deve fare i conti con i paletti Uefa dei Fair Play Finanziario e con la necessità di rivedere qualche spesa. Inevitabile che venga da pensare ai campioni come Messi, Neymar e Mbappe. L’argentino ha il contratto in scadenza e sta pensando seriamente di non accettare la proposta del PSG magari per tornare al Barcellona, il brasilino sarà ai box ancora a lungo e viene dall’ennesima stagione travagliata e movimentata. E l’asso francese? Il suo contratto scade nel 2025, sulla carta è effettivamente il calciatore più certo di restare dei tre. Ma da qui a ufficializzarlo ce ne passa, soprattutto se tu non ne sei a conoscenza. È questo il punto dello sfogo di Mbappe in un comunicato apparso tra le sue storie Instagram.

Mbappe si sfoga sui social: “Non conoscevo il contenuto dell’intervista”

Nel video infatti il protagonista unico e assoluto è appunto Mbappe, che parla della sua fierezza e l’orgoglio di essere parigino e del PSG, di voglia e di appartenenza. E poi a fare da corollario i bimbi del settore giovanile. Di Messi e Neymar, come di tutti gli altri, nessuna traccia.

“Ho appena preso parte alla visione della campagna abbonamenti del club per la stagione 23/24. In nessun momento sono stato informato del contenuto dell’intervista con il mio interlocutore. Sembrava un colloquio di base in una giornata di marketing del club. Non sono d’accordo con questo video pubblicato. Ecco perché mi batto per i diritti di immagine individuali. Il PSG è un grande club e una grande famiglia, ma non è certo Kylian Saint-Germain. Cordiali saluti, Kylian Mbappe”, recita il comunicato. Parole durissime, che si concentrano anche sulla questione dei diritti di immagine, altro elemento di grande discussione tra i calciatori – lui in primis – e le federazioni o i club. Chiedere a De Laurentiis. Non a caso lo stesso Mbappe era già stato al centro di un contenzioso con la nazionale francese per questo tema in relazione a una pubblicità prima del Mondiale. Un comunicato pubblico che quindi assume ancor più peso e che potrebbe nascondere qualcosa sul futuro. O che potrebbe portare a una rottura.