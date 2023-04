HIGHLIGHTS | La Juve cade all’Olimpico: Sarri vola con Milinkovic e Zaccagni

Vittoria importantissima per la Lazio di Maurizio Sarri, che stende Massimiliano Allegri e la Juventus all’Olimpico: ancora decisivo Zaccagni

Abbiamo l’ultimo verdetto del turno di Serie A pasquale. Una giornata alquanto movimentata, a cominciare dai passi falsi di Milan e Inter. La Roma ne ha approfittato e stasera la Lazio ha risposto ottimamente al successo ottenuto dai cugini sul campo del Torino.

Il big match andato in scena fra le mura dello stadio Olimpico, dunque, se lo aggiudicano i biancocelesti targati Maurizio Sarri, col tecnico ex Juventus che è riuscito ad avere la meglio di corto muso sulla squadra bianconera guidata da mister Massimiliano Allegri. Un risultato importante (2 a 1), che consente alla compagine capitolina di consolidare ulteriormente il secondo posto raggiungendo quota 58 punti. E così la qualificazione alla prossima edizione della Champions League diventa ancora più probabile.

La prima rete arriva al 38esimo della prima frazione di gioco e porta la firma di Sergej Milinkovic-Savic, tra l’altro sogno di calciomercato della ‘Vecchia Signora’ per potenziare la mediana di Allegri. Cross di Mattia Zaccagni – anche oggi in grande spolvero -, il centrocampista serbo controlla il pallone di petto e, successivamente, batte Szczesny da posizione ravvicinata con un tiro di sinistro. Questa marcatura ha generato le proteste dei torinesi per una presunta spinta di Milinkovic su Alex Sandro, giudicata non fallosa dall’arbitro Di Bello. Proprio per questo motivo il Var non ha potuto intervenire. Gli ospiti, però, reagiscono immediatamente, agguantando il pareggio con Adrien Rabiot al minuto 42.

Serie A, Lazio-Juventus 2-1: marcatori e classifica

Corner partito dal mancino fatato di Di Maria, Provedel salva sul colpo di testa di Bremer, poi sul francese. Ma l’estremo difensore non può nulla sul secondo tentativo di testa dell’ex Paris Saint Germain.

La marcatura di Rabiot, però, si rivela soltanto illusoria, perché al 53esimo i padroni di casa tornano avanti grazie al solito Mattia Zaccagni, che aveva deciso anche il derby contro la Roma. L’attaccante italiano sfrutta alla grande una magia di tacco di Luis Alberto e super Szczesny con un preciso destro a giro. Un ko che complica i piani della Juventus, in attesa di apprendere il verdetto sul ricorso contro la penalizzazione.

Lazio-Juventus 2-1: 38′ Milinkovic-Savic (L), 42′ Rabiot (J), 53′ Zaccagni (L)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 74, Lazio 58, Roma 53, Milan 52, Inter 51, Atalanta 48, Juventus* 44, Bologna 43, Fiorentina 41, Udinese 39, Torino 38, Sassuolo 37, Monza 35, Empoli 32, Salernitana 29, Lecce 27, Spezia 26, Hellas Verona 22, Cremonese 16, Sampdoria 15.

*Quindici punti di penalizzazione