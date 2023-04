Lazio-Juventus, gol Milinkovic: ecco perché non è intervenuto il Var

Le ultime news Serie A su Lazio Juventus riguardano l’arbitraggio di Di Bello: dubbi sul gol di Milinkovic-Savic

Lazio e Juventus vanno all’intervallo sul risultato di 1-1. Vantaggio dei padroni di casa con Milinkovic-Savic e pareggio quasi immediato degli ospiti firmato da Rabiot. Il tutto tra le proteste di entrambe le formazioni per l’arbitraggio.

C’è molto da dire sulla direzione di gara di Di Bello nei primi 45 minuti della gara dell’Olimpico’. Il fischietto di Brindisi risparmia due gialli a Cuadrado nei primi 10 minuti: il colombiano della Juve prima ferma Zaccagni con un fallo imprudente poi tocca con il braccio fermando una promettente azione da gol dei biancocelesti. Grandi proteste sul gol della Lazio: Milinkovic-Savic appoggia il braccio sulla schiena di Alex Sandro prima di trafiggere Szczesny. Il difensore brasiliano accentua la caduta, ma resta evidente la spinta del mediano serbo. Check del Var che però non interviene per far correggere la decisione di campo. Motivo? Di Bello aveva già visto e valutato l’entità del contatto, quindi lo strumento tecnologico non può aggiungere nulla. Infine, prima del duplice fischio che ha mandato le squadre all’intervallo, duro intervento di Locatelli sullo stesso Milinkovic-Savic: l’arbitro opta per l’ammonizione, ma il fallo è al limite delll’espulsione diretta.