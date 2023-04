Retegui in Serie A, ma non all’Inter: che smacco per Marotta

Continua a tenere banco il tema legato al futuro di Mateo Retegui, l’attaccante chiamato da Mancini: niente Inter, hanno scelto la rivale



L’ultima sosta per le nazionali della stagione in corso ha portato con sé una novità abbastanza rilevante. Il Commissario Tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, ha deciso di chiamare in Nazionale Mateo Retegui, attaccante italoargentino di proprietà del Tigre.

Il tecnico degli Azzurri, dal canto suo, è ben consapevole della carenza di centravanti italiani validi. Nelle big della Serie A, Lazio a parte, i titolari in quel ruolo sono tutti stranieri e questo, ovviamente, non aiuta affatto. Retegui, come affermato dallo stesso Mancini, presenta delle caratteristiche che in questo momento si fa a fatica a trovare e nelle gare contro Inghilterra e Malta, valide per il percorso di qualificazione ad Euro 2024, ha dimostrato di avere comunque delle qualità non indifferenti e di poter dare un contributo all’altezza.

Tant’è che in entrambe le sfide è andato a segno: da qui a dire, poi, che sia lui l’attaccante del futuro ce ne passa, ma i presupposti fanno ben sperare. Non a caso, le grandi compagini del nostro campionato (Inter su tutte) hanno messo gli occhi su di lui, come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it. La scadenza del contratto con gli Xeneizes è prevista per giugno 2026. Al suo interno è presente una clausola rescissoria pari a 18 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Retegui alla Juventus: scelta fatta

In un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, inoltre, il calciatore stesso ha annunciato che il presidente del suo club ha dichiarato che è probabile una cessione in estate.

Motivo per cui quest’oggi, sulla pagina Telegram di Calciomercato.it, abbiamo voluto sottoporre i nostri utenti ad un sondaggio, chiedendo loro a quale squadra servirebbero maggiormente i gol dell’attaccante italoargentino. Al primo posto si piazza la Juventus, col 25% dei voti totali. Seconda posizione, invece, per il Milan, con un distacco minimo (23%). Stesso discorso, poi, per quanto concerne l’Inter di Simone Inzaghi, arrivata terza col 22%. Molto più distanti, invece, le due cugine Roma e Lazio, entrambe al 13%. Infine, ultimo posto per il Napoli targato Luciano Spalletti, che ha ricevuto solo il 4% dei voti. Retegui approderà davvero alla Juventus? Il tempo, come sempre, darà i suoi verdetti.