Retegui in Serie A: l’annuncio del giocatore non lascia più dubbi

Retegui vuole la Serie A, l’annuncio del giocatore non lascia più dubbi. L’attaccante è tornato a parlare del suo futuro

Il calciomercato estivo si avvicina e uno dei nomi destinati ad infiammare la prossima sessione è sicuramente anche quello di Mateo Retegui.

Come raccontato da Calciomercato.it, l’Inter sta lavorando da tempo sull’italo-argentino del Tigre. Complice anche la carta Colidio, attuale compagno d’attacco di Retegui in prestito dai nerazzurri. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, però, la trattativa non è così avanti nonostante le parti stiano discutendo da diverso tempo. Come noto, sulle tracce del giocatore c’è anche il Milan e diversi club della Premier League. Nelle ultime ore, intanto, è tornato a parlare il giocatore, confermando la sua volontà di sbarcare subito in Serie A. A ‘La Gazzetta dello Sport’, Retegui ha annunciato: “Premier? Voglio trasferirmi dove sia meglio per me. Mi piacerebbe molto venire in Italia, ma è ancora molto presto. Però sarebbe bellissimo diventare un protagonista del campionato, uno che segna tanti gol. Come mi piacerebbe segnarne tanti anche per l’Italia, una delle nazionali più importanti della storia”.

Il centravanti ha già una promessa del suo presidente: “Il presidente Melaraña ha detto che a luglio potrebbe essere probabile che io venga ceduto. A me piace molto l’idea, è un sogno per tutti quelli che giocano a calcio, i più grandi sono in Europa”.

Calciomercato Inter e Milan, parla Retegui

A Retegui è stato chiesto proprio dell’Inter: “Non c’è niente di concreto e non so cosa stia succedendo, è papà che si sta occupando del futuro. Io con la testa sono al 100% sul Tigre”.

“Stiamo per esordire nella Copa Sudamericana – ha proseguito – in casa contro i brasiliani del San Paolo, poi domenica saremo in trasferta contro il Godoy Cruz. La mia attenzione è tutta qui”. E sul possibile Derby di mercato col Milan: “Non so se sia vero. Ripeto, se ne sta occupando mio papà con i dirigenti del Tigre”.