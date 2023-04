Juve-Inter, tutto ‘ribaltato’: “Lukaku scorretto, non si fa così”

Dopo gli episodi di Juve-Inter in tanti hanno invocato l’annullamento della squalifica a Lukaku, ma per qualcuno il belga è invece ‘colpevole’

Hanno fatto parecchio discutere le sanzioni del Giudice Sportivo dopo la baraonda di Juve-Inter che ha portato a squalifiche, ammende e chiusure. A Cuadrado sono state comminate ben tre giornate di squalifica per il pugno a Handanovic, a sua volta fermato per un turno. Una giornata anche a Romelu Lukaku, che è stato ammonito due volte e quindi espulso, con il secondo giallo per l’esultanza ritenuta provocatoria nei confronti dei tifosi bianconeri.

Che però si erano resi protagonisti di una serie di “cori beceri e ululati”, come spiegato dal Giudice Sportivo. Il che ha portato alla chiusura della Tribuna Sud, primo anello, dell’Allianz Stadium. Un provvedimento che in parecchi non hanno gradito, a partire ovviamente dai sostenitori juventini che vedono un accanimento, soprattutto una disparità di trattamento con la Lazio. Alla Curva Nord, infatti, è stata concessa una sospensiva di un anno dopo i cori antisemiti del derby. Ma soprattutto in tanti, Inzaghi in primis, hanno invocato che a Lukaku venisse tolta la seconda ammonizione e di conseguenza il rosso che gli farà saltare il ritorno. Nel comunicato del Giudice Sportivo si legge di “comportamento non regolamentare in campo” da parte del belga. Che però esulta sempre in quel modo e in ogni caso era stato bersagliato da cori razzisti. C’è però una voce fuori dal coro come quella di Ciccio Graziani, che invece ritiene giusta la sanzione a Lukaku.

Graziani a sorpresa: “Lukaku scorretto, ha sbagliato”

Intervenuto a “Radio Sportiva”, Ciccio Graziani ha detto la sua sulla questione squalifica, biasimando però la reazione di Lukaku e la sua esultanza sotto la curva juventina. “Se mi avessero offeso come hanno fatto con Lukaku, la prima cosa che avrei fatto sarebbe stata abbracciare i compagni e non esultare così”, dice l’ex bomber di Roma e Torino.

Graziani è abbastanza netto nel ‘condannare’ il comportamento dell’attaccante dell’Inter: “Ognuno vuole esprimere la propria verità, ma la verità è una sola: ha sbagliato Lukaku, ha doppiamente sbagliato Cuadrado e ha sbagliato anche Handanovic. Di fronte a certi episodi di razzismo devono essere applicate pene certe. La gente deve andare in galera se se lo merita. Comunque, fare ‘muti’ al pubblico è scorretto e deve essere sanzionato”. Parole che senza dubbio faranno discutere e alimenteranno ulteriormente polemiche.