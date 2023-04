Juve-Inter, stangata UFFICIALE: maxi squalifica e tribuna chiusa

Le decisioni del Giudice sportivo sul derby d’Italia valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia

Sono arrivate le decisioni del Giudice sportivo su Juventus-Inter di Coppa Italia. Squalifica di tre giornate per Juan Cuadrado, una per Lukaku e Samir Handanovic. Squalificata un turno anche la Curva sud bianconera.

Cuadrado sospeso per tre turni, “per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Seconda sanzione); sentito il Direttore di gara, perché, al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo e indirizzandogli un pugno al volto (atto, quest’ultimo, rilevato dai collaboratori della Procura federale); veniva diviso a forza dal giocatore avversario grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra”.

Una giornata e una ammenda da 10mila euro ad Handanovic: “(…) Sentito il Direttore di gara, perché, al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo; veniva diviso a forza dal giocatore avversario grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra

Una giornata a Lukaku per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo”.

La curva juventina è stata sospesa per una giornata, dunque resterà vuota (in campionato contro il Napoli) perché “occupanti il primo anello del settore denominato ‘Tribuna Sud’ levavano, al 35° ed al 49° del secondo tempo, beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Internazionale Lukaku Bolingoli Romelu”.

Ammenda da 4mila euro alla stessa Juve per lancio di “due oggetti sul terreno di gioco al 49′ del secondo tempo”. Ammenda di 20mila euro al vice Ds interista Baccin “perché al termine della gara, benché non inserito in distinta, faceva ingresso sul terreno di gioco nel tentativo di raggiungere il direttore di gara; bloccato grazie all’intervento di alcuni dirigenti della società Internazionale, rivolgeva al direttore di gara ripetute espressioni gravemente offensive e ingiuriose”.