Vlahovic fermato dalla Juventus: ecco come stanno le cose

La Juventus ferma Dusan Vlahovic, decisione della società bianconera sull’attaccante serbo: ecco come stanno le cose

La Juventus sarà impegnata sabato sera contro la Lazio in una sfida che ha i connotati di un crocevia fondamentale per la stagione bianconera. A -6 dal quarto posto, senza contare la possibilità di riavere i 15 punti tolti dalla Corte di Appello Federale, i bianconeri hanno ormai messo nel mirino il piazzamento Champions.

Entrare nei primi quattro posti avrebbe un peso specifico sulla programmazione della prossima stagione garantendo alla società un budget diverso per poter operare sul mercato, ma non solo. La partecipazione alla Champions, infatti, potrebbe spegnere sul nascere qualche malcontento che c’è in alcuni giocatori della rosa di Allegri. Ad esempio, nelle scorse settimane si è spesso parlato di un Dusan Vlahovic che sarebbe attratto dalla possibilità di cambiare squadra.

In Spagna hanno parlato di un contatto con il Real Madrid, con il calciatore che si sarebbe offerto alla squadra blanca, mentre altre indiscrezioni raccontano di un presunta richiesta alla società di essere messo sul mercato senza la qualificazione in Champions. Ora però sarebbe arrivata la presa di posizione della Juventus.

Calciomercato, la decisione della Juventus su Vlahovic

A parlare del futuro di Dusan Vlahovic e della presa di posizione della Juventus è Ekrem Konur, sul proprio profilo Twitter. Il giornalista racconta dell’interesse – non certo una novità – di Real Madrid, Newcastle e Arsenal per il bomber serbo.

Non le uniche società che hanno messo nel mirino Vlahovic che piace anche al Manchester United e al Bayern Monaco. Tutte società che dovranno superare un ostacolo non di poco conto: la decisione della Juventus di non cedere l’attaccante. Stando a quanto riportato da Konur, infatti, il club bianconero non permetterà a Vlahovic di andare via durante il mercato estivo.

La Juve punta ancora sul suo bomber che ora dovrà dimostrare di aver messo da parte il periodo difficile ed essere in grado di trascinare la squadra a suon di gol in Champions. Una qualificazione che renderebbe più facile la sua permanenza a Torino, nonostante le sirene dall’estero. Da questo punto vista la società, ad oggi, è convinta: Vlahovic non si muove.