Juventus-Inter lascia un dubbio: via per sessanta milioni

Juventus-Inter tra nervosismo e futuro: i due mesi che possono stravolgere il destino dei nerazzurri

Il vaffa indirizzato a Lautaro Martinez all’inizio di Juventus-Inter non rappresenta una novità. Nicolò Barella conferma il suo nervosismo sul terreno di gioco. Il centrocampista anche all’Allianz Stadium non ha fornito una brillante prestazione, spesso poco lucido e, come è già capitato in stagione, troppo nervoso.

Una situazione che sta incidendo non poco sul suo rendimento, non per nulla la seconda parte di stagione dell’ex Cagliari è quasi da dimenticare. L’Inter e Simone Inzaghi hanno la necessità di ritrovare il miglior Barella e questo avverrà soltanto se il calciatore riuscirà ad essere più lucido e meno nervoso sul terreno di gioco. Serve un segnale da parte del 26enne per far capire che è ancora uno dei leader della squadra, almeno dal punto di vista tecnico. Il finale di stagione dirà molto, non soltanto sul futuro dell’Inter, ma anche su quello di Barella.

Calciomercato Inter, dilemma Barella

Al momento Nicolò Barella rappresenta una delle certezze della formazione nerazzurra e, dovendo scegliere chi cedere, sicuramente il centrocampista non sarebbe tra le prime opzione.

Da qui all’estate le cose potrebbero però cambiare, soprattutto se non arrivassero segnali di risveglio e crescita da parte del calciatore. Con il bilancio, neanche a dirlo, da sistemare, l’Inter potrebbe anche valutare eventuali offerte per Barella, qualora dovessero arrivare. Il nome del centrocampista nerazzurro piace da tempo in Premier League e non è un segreto che anche in Spagna qualche accostamento c’è stato.

Per convincere l’Inter servirà qualcosa però di più concreto e sostanzioso di un semplice abboccamento. Barella potrebbe essere ceduto solo davanti ad un’offerta importante, da sessanta milioni a salire. Per il momento però ha il compito di riconquistare l’Inter e magari trascinarla per un finale di stagione che tra corsa al quarto posto, Coppa Italia e soprattutto Champions League può riservare ancora grandi e piacevoli sorprese. A fine stagione sarà poi tempo di bilanci e (eventualmente) offerte.