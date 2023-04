Ciclone Conte su Juventus-Inter: doppio addio da 110 milioni

Attese novità per il futuro di Antonio Conte e il suo arrivo in panchina potrebbe stravolgere i piani di Juventus e Inter: doppio addio da 110 milioni

Quale sarà il destino di Antonio Conte? La domanda è ancora senza risposta e lo sarà ancora per qualche settimana. Terminata l’esperienza al Tottenham, per il tecnico salentino è il momento di decidere da dove ripartire.

La sensazione è che il suo futuro possa essere in Serie A ed in questo caso le squadre dove può andare non sono poi così tante: un clamoroso ritorno all’Inter è una delle possibilità, non la più semplice per aspetti economici e ambientali, come approdare al Milan in caso di fallimento Champions. Non da escludere anche la pista Roma, in caso di separazione da Mourinho, mentre Allegri – almeno per il momento – è saldamente ancorato alla panchina della Juventus.

Italia ma non solo perché Conte potrebbe anche accettare una panchina estera: in questo le piste portano al Paris Saint-Germain, che però ha in mente altri nomi per il post Galtier, e l’Atletico Madrid, qualora dovesse andare via Simeone. Proprio un approdo in Spagna potrebbe andare a stravolgere i piani di Juventus e Inter.

Conte-Atletico: doppio colpo da Juventus e Inter

Nel caso dovesse essere scelto dall’Atletico Madrid, Antonio Conte potrebbe fare una doppia richiesta alla società spagnola.

Il tecnico potrebbe chiedere un suo pupillo come Nicolò Barell. Il centrocampista non vive il suo momento migliore all’Inter e davanti ad una proposta economica importante (almeno sessanta milioni) la sua cessione potrebbe essere avallata dalla dirigenza nerazzurra. Più difficile, invece, mettere le mani su Bremer, obiettivo anche al Tottenham di Conte. La Juventus ha investito molto sul difensore brasiliano e, al netto di quel che accadrà con i vari filoni di indagine aperti, difficilmente accetterà un’offerta per cederlo.

In estate è stato pagato circa 50 milioni di euro e per pensare di acquistarlo da Madrid dovrebbe quantomeno arrivare una proposta della stessa cifra. Conte avrebbe così due pilastri sui quali iniziare a costruire il suo Atletico Madrid. Sempre se saranno i Colchoneros la prossima destinazione dell’allenatore salentino. Per saperlo bisognerà attendere qualche settimana per arrivare ad un’estate che si preannuncia bollente.