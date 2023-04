Rabiot tra auguri e futuro: “Ora il rinnovo”

Un compleanno dal sapore di riscatto per Adrien Rabiot: da delusione a perno del centrocampo, ora i tifosi ne invocano il rinnovo

Spegne oggi ventotto candeline Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus capace di conquistare la fiducia di Massimiliano Allegri e dell’intero ambiente bianconero che ora ne chiede a gran voce la riconferma.

Arrivato dal Paris Saint-Germain nell’estate del 2019, oggi Adrien Rabiot appare come un calciatore rigenerato. I suoi primi tempi a Torino, infatti, non sono stati ricchi di soddisfazioni, anzi. Spesso si è dovuto far carico dell’etichetta di delusione di mercato, ma col passare del tempo, Cavallo Pazzo ha conquistato fiducia e stima dell’intero ambiente, diventando un elemento imprescindibile per la Juventus di Massimiliano Allegri.

Basti pensare che in questa stagione ha già giocato trentatré partite tra campionato e coppe, realizzando nove gol e quattro assist. Decisivo in campionato nelle vittorie contro Inter, Fiorentina e Sampdoria, ha lasciato il segno anche in Champions League con la doppietta illusoria contro il Maccabi Haifa. Oggi compie ventotto anni e il suo futuro è tutto da scrivere.

Calciomercato Juventus, ora tutti vogliono Rabiot per il futuro

Adrien Rabiot è in scadenza di contratto con la Juventus e dando un’occhiata ai messaggi apparsi sui social in occasione del compleanno, c’è da dire che la maggioranza dei tifosi bianconeri spinge per la permanenza del centrocampista francese.

Ad ogni modo, la possibilità che Adrien Rabiot rinnovi con la Juventus potrebbe essere legata alla qualificazione dei bianconeri alla prossima edizione della Champions League. Inoltre, l’entourage chiederebbe un corposo aumento di stipendio, dagli attuali 7,5 milioni alla cifra tonda di 10 milioni di euro a stagione.