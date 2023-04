Pioli lo scarica: delusione e addio al Milan dopo un anno

Il giocatore non ha mantenuto le attese e potrebbe ripartire da dove continua ad essere particolarmente apprezzato

Il Milan è reduce dal grande successo contro il Napoli. Un quattro a zero perfetto per gli uomini di Pioli che porta la firma di Leao (doppietta), Brahim Diaz e Saelemaekers.

Dal match del Maradona non possono che arrivare note positive. Il Milan si è ritrovato, si è rivista la squadra che ha vinto lo Scudetto. Si torna dunque a pensare al futuro con ottimismo. Se si cerca il pelo nell’uomo, però, ci si accorge anche domenica Pioli non ha ricevuto alcun contributo dal mercato estivo. E se i giovani è giusto aspettarli, ci si attendeva un rendimento ben diverso da parte di chi il prossimo 18 aprile compirà 28 anni. Stiamo chiaramente parlando di Divock Origi, che fin qui ha deluso altamente le attese. Il calciatore, che avrebbe dovuto essere il co-titolare di Olivier Giroud, è di fatto una riserva ed è scivolato dietro, nelle gerarchie, anche a Zlatan Ibrahimovic.

Calciomercato Milan, Origi delude: può salutare subito

Domenica ha raccolto la ventiseiesima presenza, con Pioli che gli ha concesso gli ultimi 16 minuti quando il match era già andato in archivio.

I numeri raccontano di un belga che non raggiunge i mille minuti giocati e che è fermo a due centri, dal 29 gennaio, quando segnò un inutile, seppur bello, gol contro il Sassuolo. Il primo era arrivato il 22 ottobre contro il Monza. Un bilancio troppo magro per uno dei giocatori più pagati della rosa. Pensare ad un suo addio a fine stagione, che permetterebbe al Milan di realizzare una plusvalenza, e di far spazio ad un nuovo colpo in attacco, è dunque più che giusto.

Origi non è certo vecchio e non mancano le squadre pronte a credere in lui. In Inghilterra prima che firmasse con il Milan, diversi club avevano tentato un approccio per tesserarlo. Attenzione così a West Ham, Leeds, Aston Villa e Crystal Palace pronte a bussare alla porta del Diavolo per chiedere informazioni per l’attaccante. E’ invece da escludere l’Everton, che sta cercando un centravanti, ma il suo legame con il Liverpool è troppo forte. Origi, inoltre, ha mercato anche in Turchia e in questo caso può farsi sotto il Galatasaray, ma se dovesse arrivare l’offerta giusta dalla Premier, un ritorno in Inghilterra sarebbe certamente più gradito.