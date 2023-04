Gol e polemica per Pinamonti: “Se parlo faccio un altro casino”

Le dichiarazioni dell’attaccante italiano, che torna su quanto detto in occasione dell’evento ‘Amici dei Bambini’

Quinto gol stagionale con la maglia del Sassuolo per Pinamonti. L’attaccante, che ha raccolto l’eredità di Scamacca, fin qui non è riuscito a rendere al massimo, come molti si aspettavano. La Nazionale così dovrà attendere prima di essere conquista. Serve fare meglio per riuscire a convincere Roberto Mancini.

Nel frattempo il Ct azzurro, per l’attacco, ha convocato Retegui. La scelta di puntare su un giocatore proveniente dall’Argentina non è piaciuta a molti e proprio Pinamonti, intervenuto all’evento ‘Amici dei Bambini’, non si era nascosto nel manifestare il proprio dissenso: “Dà fastidio? Sicuramente – aveva ammesso -, ma da qui deve diventare uno stimolo per cercare che la scelta ricada su di me o su qualche altro italiano”. Parole queste che hanno fatto tanto discutere.

Nazionale, Pinamonti: “Parole travisate”

L’attaccante scuola Inter stasera è tornato su quanto detto, qualche giorno fa, a margine del match contro il Torino:

“Non voglio dire niente – dichiara a DAZN -, sennò succede un altro casino. Più fai complimenti, più le cose vanno travisate. Penso al campo, non voglio rispondere. Ho sempre avuto rispetto, tante persone però mancano di rispetto e mi dà fastidio. Ma non voglio usare neanche questa parola…”