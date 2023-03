Pinamonti non si nasconde: “Retegui in Nazionale? Dà fastidio” | VIDEO CM.IT

La presa di posizione di Pinamonti a margine dell’evento “Amici dei Bambini” non è passata affatto inosservata. Ecco quanto dichiarato dall’attaccante del Sassuolo.

L’attaccante che sta calamitando il maggior numero di attenzioni mediatiche in questo momento è sicuramente Mateo Retegui.

Le due reti siglate contro Inghilterra e Malta hanno fatto drizzare le antenne agli addetti ai lavori di molti club in giro per l’Europa. Retegui ha mostrato infatti un fiuto per il gol da non trascurare, con la scelta di Roberto Mancini che fino a questo momento sembra aver dato frutti importanti. La decisione del CT dell’Italia è stata sicuramente di rottura, con Mancini che però intende andare avanti con l’affidare un ruolo importante nella sua compagine agli oriundi. Un’inversione di tendenza radicale che ha portato sicuramente una ventata di novità, provocando allo stesso tempo reazioni immediate.

Retegui in Nazionale, la presa di posizione di Pinamonti

A tal proposito l’intervento di Andrea Pinamonti, che ha preso la parola nel corso dell’evento “Amici dei Bambini”, è assolutamente emblematica.

A chi gli ha chiesto un parere in merito al nuovo attaccante della Nazionale che arriva dall’Argentina, Pinamonti ha prontamente risposto: “Sicuramente dà fastidio ma da qui deve diventare uno stimolo per cercare che la scelta ricada su di me o su qualche altro italiano. Pressioni? Mi hanno fatto crescere tanto, sono migliorato, non ascoltando più quello che si dice”.

Staremo a vedere se in che modo Pinamonti riuscirà a sovvertire le gerarchie dello scacchiere tattico di Mancini, che con il passare delle settimane si stanno cominciando a delineare con maggiore chiarezza.