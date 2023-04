Doppio ko per il Napoli: una big porta via Spalletti

Sirene allarmanti per il club azzurro dopo la brutta sconfitta rimediata ieri sera nel posticipo contro il Milan

Il giorno dopo la brutta prestazione dello Stadio Maradona contro il Milan, in casa Napoli è tempo di riorganizzare le idee e ritrovare quella serenità con cui la formazione di Luciano Spalletti aveva chiuso il mese di marzo, tra risultati importanti ottenuti sia in campionato che in Champions League.

Un entusiasmo che il Napoli dovrà riacquisire rapidamente per arrivare al doppio confronto di Champions proprio contro i rossoneri nel migliore dei modi ed allontanare i fantasmi delle ultime ore. A preoccupare l’ambiente azzurro, oltre alla sconfitta opaca di ieri sera, sono le voci che giungono dall’estero e che confermano le indiscrezioni circolate in mattinata sul futuro di Luciano Spalletti alla guida della squadra partenopea.

Stando alle ultime notizie riportate dal ‘Telegraph’, dopo aver esonerato nelle scorse ore Graham Potter, il Chelsea starebbe pensando anche a Spalletti per il posto in panchina, oltre agli altri candidati presi in considerazione. Il tecnico inglese, subentrato ad inizio stagione al posto di Thomas Tuchel per ben 25 milioni di euro, ha pagato l’andamento negativo dei ‘Blues’ in campionato, culminato nella brutta sconfitta dell’ultimo turno contro l’Aston Villa che ha fatto precipitare la squadra in classifica.

Calciomercato Napoli, Spalletti e non solo: la lunga lista del Chelsea

Luciano Spalletti, in attesa di discutere l’opzione presente nel suo contratto fino al 2024 con il Napoli, viene quindi seguito con grande attenzione dal Chelsea.

Il nome del tecnico toscano non è chiaramente l’unico nella lunga lista del proprietario Todd Boehly. In pole position sembra infatti esserci il talentuoso Julian Nagelsmann, esonerato appena pochi giorni fa dal Bayern Monaco e rimpiazzato da una vecchia conoscenza del Chelsea: Thomas Tuchel.

In attesa di capire le intenzioni di Nagelsmann, il Chelsea potrebbe avanzare dei colloqui con Luis Enrique e Mauricio Pochettino, entrambi liberi e particolarmente appetibili sul mercato considerati i rispettivi curriculum. Nel frattempo la panchina dei ‘Blues’ è stata affidata a Bruno Saltor, tecnico spagnolo già vice di Potter e nominato ‘ad interim’ dal club londinese.