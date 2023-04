Tra Luis Enrique e Nagelsmann spunta un italiano: la condizione per vederlo al Chelsea

L’esonero apre scenari impensabili per il Chelsea: tra i nomi per il dopo Potter c’è anche l’ipotesi italiana

Il terremoto è arrivato domenica sera: il Chelsea ha esonerato Potter. Fatale all’ex allenatore del Brighton la sconfitta casalinga contro l’Aston Villa di sabato sera e l’undicesimo posto in classifica.

Una situazione che ha spinto Boehly, il patron dei Blues, ad agire con immediatezza: via Potter e caccia al nuovo allenatore. Il tecnico che sarà nominato dovrà guidare la squadra londinese nei quarti di Champions League contro il Real Madrid: ormai la competizione europea è l’unica strada che ha il Chelsea per salvare una stagione che altrimenti sarebbe fallimentare, anche in considerazione dei grandi investimenti fatti.

Ecco allora che la dirigenza non ha perso altro tempo: un giorno di riflessioni dopo il ko contro l’Aston Villa allo Stamford Bridge ed il ribaltone è servito. Ma chi al posto di Potter? Di nomi ce ne sono davvero tanti, tra la possibile ipotesi di un traghettatore e quella di scegliere subito il tecnico a cui affidare il progetto anche per la prossima stagione. Dovesse prevalere la prima soluzione, ecco che in ballo ci sarebbe per la prossima stagione anche un tecnico italiano.

Calciomercato Chelsea, tra Luis Enrique e Nagelsmann spunta un italiano

Per il Chelsea parte ora la caccia al nuovo allenatore e in prima linea c’è Luis Enrique. L’ex commissario tecnico della Spagna è libero da contratto e potrebbe approdare subito a Londra.

Una soluzione che l’allenatore gradirebbe molto, tentato da un’esperienza in Premier League. Ma c’è anche Nagelsmann, appena esonerato dal Bayern Monaco per far posto all’ex Chelsea Tuchel: il suo approdo a Londra chiuderebbe un intreccio davvero particolare con l’attuale allenatore dei bavaresi. Ma la società potrebbe anche scegliere di riflettere bene sul nome del prossimo tecnico, non volendo sbagliare ancora una volta la decisione.

In questo caso, prenderebbe corpo l’ipotesi di affidare la squadra ad un traghettatore e rimandare la decisione a fine stagione. In questo caso, in ballo potrebbe esserci anche Luciano Spalletti. Il Napoli ha un’opzione per prolungare il contratto fino al 2024 che vuole esercitare, ma sicuramente bisognerà sedersi ad un tavolo per rivedere al rialzo l’ingaggio del tecnico di Certaldo per evitare una permanenza controvoglia. E in questa trattativa potrebbe inserirsi il Chelsea: i Blues devono scegliere e questa volta Boehly non ha intenzione di sbagliare.