PAGELLE e TABELLINO Juventus-Verona 1-0: bussola Locatelli, Barrenechea timido

Juventus-Verona: pagelle e tabellino del match dell’Allianz Stadium valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Il lampo di Kean, servito dall’ottimo Locatelli, decide la sfida

La Juventus la spunta di corto muso davanti alla leggenda Alex Del Piero. Basta il sigillo di Moise Kean, ottimamente servito dalla coppia Locatelli-Miretti, alla squadra di Allegri per trovare la quinta vittoria consecutiva per piegare di misura il Verona all’Allianz Stadium.

Locatelli comanda a centrocampo, male invece il baby Barrenechea. Vlahovic non incide dalla panchina, poco brillante anche Milik al rientro dall’infortunio. Bene la difesa di casa, Gaich non pervenuto. Faraoni e il neo-entrato Verdi tra i migliori dell’Hellas.

JUVENTUS

Szczesny 6,5 – Una parata – ma decisiva – sul neo-entrato Terraciano.

Gatti 6,5 – Tappa tutti i buchi e gioca con personalità davanti a Szczesny. Continua nel momento positivo dopo le ottime prove contro Friburgo e Inter.

Bremer 6,5 – Annulla Gaich e dà sicurezza al reparto davanti a Szczesny. Non trema e sfiora il raddoppio.

Danilo 6,5 – Si sgancia spesso in cerca di gloria, anche se nella prima mezz’ora soffre un po’ Lasagna. Sfortunato sulla traversa colpita prima dell’intervallo.

Cuadrado 5,5 – Non sgasa come ai bei tempi e rallenta l’azione. A referto solo un destro dalla distanza deviato dalla difesa ospite (65′ Kostic 6 – Manco a dirlo, un paio di cross interessanti non sfruttarti però a dovere dai compagni).

Barrenechea 5 – Bocciato questa volta dopo le prove positive con Torino e Sampdoria. Troppo timido e impreciso (46′ Miretti 6,5 – Parte in sordina, determinante però nel velocizzare la giocata sul gol di Kean).

Locatelli 7 – Bussola della ‘Vecchia Signora’ anche dopo un primo tempo grigio. Nella ripresa si esalta nelle due fasi e manda in porta Kean per la rete che sblocca la contesa. E’ nel suo miglior momento da quando veste la maglia bianconera.

Fagioli 6,5 – Prima frazione anonima, alza decisamente il livello dopo l’intervallo e tutta la Juve ne beneficia. Talento al servizio della squadra: sei è guadagnato meritamanete un posto fisso nello scacchiere di Allegri.

De Sciglio 5 – A parte un bel cross nella prima parte, dà pochi sbocchi sul binario mancino ai compagni. E anche dietro balla parecchio.

Kean 7 – Si da un gran da fare, ma spesso pasticcia nel primo tempo. Sull’invito a nozze di Locatelli è però lesto a smarcarsi e bucare Montipò per l’ottavo centro stagionale. Gol di capitale importanza, ingenuo invece sul giallo che lo manda di nuovo ai box per squalifica (60′ Vlahovic 5,5 – Si muove molto, però non riesce a trovare la zampata nella mezzoretta che Allegri gli concede entrando dalla panchina).

Milik 5,5 Qualche buona giocata, ma ancora lontano dalla migliore condizione dopo il lungo infortunio. Deve ritrovare brillantezza (60′ Di Maria 6 – Standing ovation al momento dell’ingresso in capo, con un paio di contropiede accende il pubblico dell’Allianz Stadium).

All. Allegri 6 – Max va di corto muso, specialità della casa: anche stavolta basta e avanza alla Juventus per continuare nella striscia positiva. Ritrova Kean e mantiene un’altra volta la porta inviolata, anche se i bianconeri hanno il demerito di non chiuderla. Arrabbiato con i suoi, lascia prima del fischio finale il terreno di gioco (e non è la prima volta).

Le pagelle di Juventus-Verona: lampo Kean, Gaich non pervenuto

VERONA

Montipò 6 – Nulla può sul tocco ravvicinato di Kean.

Dawidowicz 6,5 – Il più sicuro del pacchetto difensivo, ci mette grande temperamento.

Magnani 5 – Si dimentica Kean sul vantaggio juventino: errore pagato a carissimo prezzo.

Ceccherini 5,5 – Arcigno nel primo tempo, le cose cambiano nella ripresa quando patisce le folate dei padroni di casa (65′ Cabal 6 – Contiene i danni).

Faraoni 6,5 – Spinge con continuità sulla destra, ma lo trovi anche in altre zone di campo a dar man forte ai compagni. Uno dei migliori dell’Hellas (81′ Terraciano 6 – Impegna subito Szczesny).

Tameze 5,5 – Quantità e atletismo in mezzo cal campo, difetta però in fase di manovra.

Veloso 5,5 – Col mancino calibrato cerca di dare geometrie alla squadra. Ci riesce solo a intermittenza (65′ Verdi 6,5 – Dà qualità nel finale di gara al Verona).

Depaoli 6 – Attacca e difende con applicazione, peccato per l’occasionassimo fallita nel primo tempo (65′ Doig 6 – Contribuisce all’assalto finale del Verona).

Duda 5 – Un po’ spaesato sulla trequarti della Juventus, fatica a trovare sbocchi per creare pericoli.

Lasagna 6 – Parte un po’ più indietro rispetto a Gaich e serve una palla d’oro a Depaoli nella prima frazione. Col passare dei minuti perde verve (Ngonge 78′ SV).

Gaich 5 – Cerca di usare fisico e scaltrezza nel cuore dell’area bianconera, ma Bremer e compagni lo tengono a bada.

All. Zaffaroni 5,5 – Il Verona ci prova fino alla fine e gioca nel complesso una buona gara. A parte il sinistro dalla distanza di Terreciano, gli scaligeri non impegnano quasi mai Szczesny. Attacco troppo spuntato e salvezza sempre più lontana per l’Hellas.

Arbitro Marchetti 6,5 – Fischia il giusto, tenendo in pugno la gara. Direzione più che sufficiente per il fischietto di ostia.

TABELLINO

JUVENTUS-VERONA 1-0

56′ Kean

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado (65′ Kostic), Barrenechea (46′ Miretti), Locatelli, Fagioli, De Sciglio; Milik (60′ Di Maria), Kean (60′ Valhovic). A disposizione: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Rugani, Soulé, Iling-Junior. Allenatore: Allegri

Verona (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini (65′ Cabal); Faraoni (81′ Terraciano), Tameze, Veloso (65′ Verdi), Depaoli (65′ Doig); Duda; Lasagna (78′ Ngonge), Gaich. A disposizione: Perilli, Ravasio, Terracciano, Braaf, Abilgaard, Kallon, Juan Cabal. Allenatore: Zaffaroni

Arbitro: Marchetti (sez. Ostia)

VAR: Valeri

Ammoniti: Depaoli (V), Gaich (V), Kean (J)

Espulsi:

Note: recupero 0′ e 5′; spettatori 40.105 per un incasso di 2.415.403 euro