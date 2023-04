Ibra, stop e futuro da scrivere: il Milan ha fatto la sua scelta

L’attaccante svedese si è fermato ancora. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile rinnovo. Ecco cosa può accadere

E’ stata una giornata agrodolce quella di due giorni fa per i tifosi del Milan. I rossoneri hanno finalmente esultato per il rinnovo di Olivier Giroud, per il quale, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, manca solo l’annuncio ufficiale. Allo stesso tempo, però, hanno dovuto fare i conti con l’ennesimo stop di Zlatan Ibrahimovic.

L’attaccante, che il prossimo ottobre compirà 42 anni, si è fermato per un problema muscolare alla coscia destra. Salterà certamente la sfida contro il Napoli ma in questo momento è davvero difficile capire quando potrà tornare a dare una mano alla squadra.

Gli interrogativi sul suo futuro, chiaramente, sono tornati così di attualità e tutti si stanno chiedendo se sia giusto proseguire insieme questo rapporto. E’ una domanda che si sta facendo anche il Milan e lo stesso Zlatan Ibrahimovic, che dopo l’entusiasmo dei giorni scorsi è tornato con i piedi per terra.

Calciomercato Milan, futuro Ibra: il punto della situazione

E’ vero che il suo Milan aveva perso contro l’Udinese ma lo svedese era riuscito a segnare, diventando il giocatore più anziano ad andare in gol in Serie A. Poi, inoltre, era arrivata la convocazione in Nazionale. Una convocazione che aveva fatto storcere il naso un po’ a tutti ma Ibra – si sa – è così: quando sta bene e si “sente vivo” (come ama dire lui) non si pone limiti. Con la Svezia ha giocato pochi minuti contro il Belgio prima dello stop, che gli ha impedito di scendere in campo anche contro l’Azerbaigian. Dal ritiro della Nazionale si era parlato di un “fastidio”, non ben identificato. E’ servito un controllo medico per capire di cosa si trattasse davvero.

Appare chiaro che se Ibra vorrà davvero continuare a recitare un ruolo da protagonista ad alti livelli dovrà fare delle scelte, ritagliarsi il suo spazio in maniera diversa, come fatto nell’ultimo periodo al Milan.

Ibra è ancora importante per la squadra di Pioli. Alza il livello degli allenamenti, è un uomo spogliatoio ed è riconosciuto da tutti come un grande leader. In campo può fare ancora la differenza se buttato nella mischia nei minuti finali. Il suo fisico e la sua qualità possono ancora aiutarlo tanto. Pensare di ottenere altro, però, sarebbe sbagliato, sia da parte del Milan che dello stesso Ibrahimovic.

Lo stipendio sembra, comunque, riconoscergli questo ruolo, considerando che le cifre guadagnate attualmente, circa 1,5 milioni di euro, sono ben lontane da quelle percepite in passato. Tutto corretto ma ora bisogna guardare al futuro. Un futuro che tra Milan e Ibrahimovic verrà scritto solo al termine della stagione. La volontà dello svedese di proseguire è chiara e l’ha manifestata pubblicamente nei giorni scorsi. Al Diavolo le porte per il giocatore di Malmoe saranno sempre aperte ma bisognerà capire se gli obiettivi combaceranno ancora.

Calciomercato Milan, caccia al nuovo bomber

A prescindere dal futuro di Ibra, il Milan dovrà regalarsi un nuovo centravanti giovane. Un bomber che garantisca gol freschi, quello che non ha saputo fare Divock Origi.

L’avventura del belga potrebbe così essere giunta già al capolinea, anche per far spazio al colpo di Maldini e Massara. Tanti i nomi sul tavolo: dal sogno Hojlund, passando per i talenti che si stanno mettendo in mostra in Ligue 1, come Jonathan David, Balogun e Wahi. Sullo sfondo anche il nome di Morata, non una primissima scelta ma dalle parti di Casa Milan c’è l’idea che può essere un’occasione. Il mercato chiaramente e la scelta definitiva sul centravanti passerà dall’approdo o meno in Champions League.