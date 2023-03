Milan, Pioli perde Ibrahimovic: le ultime sulle condizioni dello svedese

Le ultime sulle condizioni dell’attaccante svedese, che aveva accusato problemi in Nazionale. Il punto della situazione

Stop per Zlatan brahimovic. Lo svedese – come appreso da Calciomercato.it – è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato un problema muscolare alla coscia destra. Le condizioni del giocatore del Milan verranno valutate di settimana in settimana.

Ibrahimovic, chiaramente, sarà costretto a saltare la partita di domenica sera contro il Napoli.

Una brutta tegola per il Milan, che perde il suo leader. L’attaccante dopo aver segnato contro l’Udinese, diventando il calciatore più anziano a realizzare un gol in Serie A, era volato in Svezia per rispondere alla convocazione della propria Nazionale. Pochi minuti con il Belgio, prima dello stop che non gli ha permesso di giocare l’ultimo match. Ora il verdetto che non ci voleva.