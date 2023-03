‘Spediscono‘ alla Juventus l’erede di Szczesny: occasione in Premier League

Tra campo e mercato, sono diverse le piste battute dalla Juventus: l’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna può aprire la porta a nuovi scenari.

Archiviato l’importantissimo successo ottenuto a San Siro contro l’Inter, la Juventus è pronta a rituffarsi nel campionato per provare a consolidare quello che Max Allegri ha definito “il secondo posto effettivo”.

Vlahovic e compagni saranno attesi da un vero e proprio tour de force che fungerà da autentico banco di prova per i bianconeri, attesi da impegni in rapida successione sui tre fronti che li vedono protagonista. Nel frattempo, però, altre battaglie attenderanno la “Vecchia Signora”, questa volta fuori dal rettangolo verde. Chiaramente le ben note vicende extra-campo sortiranno delle conseguenze tangibili anche sulle mosse future di mercato. Un domino che, ad esempio, potrebbe coinvolgere anche i portieri.

Szczesny fin qui si è reso protagonista di un’altra stagione superlativa. L’estremo difensore polacco, salvo rarissime eccezioni, ha fornito il suo ottimo contributo alla causa dando sicurezza al reparto. Spifferi provenienti dall’Inghilterra, però, continuano ad accostato l’ex Roma a diversi club della Premier.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: occasione Kepa

Per adesso vere e proprie trattative non sono di certo partite. Ma una porta è bene lasciarla aperta, anche perché lo scenario in casa Juventus è ancora tutto da scrivere. Di contro, però, i bianconeri potrebbero pensare l’eventuale erede dell’estremo difensore polacco proprio in Premier League. Stando a quanto riferito da fichajes.net, infatti, il Chelsea avrebbe deciso di scaricare definitivamente Kepa Arrizabalaga, con il quale cercherà di fare cassa nel corso della prossima estate.

Approdato all’ombra dello Stamford Bridge nel 2018 per circa 80 milioni di euro, l’estremo difensore spagnolo in questa stagione è riuscito a ritagliarsi in pianta stabile il ruolo da titolare. Tuttavia i Blues avrebbero deciso di metterlo sul mercato, per ottenere un discreto tesoretto da reinvestire in altri settori del campo. Proprio le buone prestazioni fornite negli ultimi mesi da Kepa potrebbero fornire un ottimo trampolino di lancio per la sua cessione.

Stando a quanto filtra dalla Spagna, sul portiere del Chelsea avrebbe messo gli occhi proprio la Juventus, club al quale Kepa è già stato accostato in svariate circostanze. Protagonista di una lunga telenovela che lo avrebbe dovuto portare in Serie A, prima alla Lazio e poi al Napoli, il portiere spagnolo non avrebbe chiuso le porte ad un suo approdo in Italia. Come già accennato in precedenza, però, per vari motivi l’eventuale operazione Kepa non può essere considerata una priorità per la Juve, che in realtà segue con maggiore interesse il mercato dei portieri italiani. Ora come ora è più facile ipotizzare un blitz bianconero per Vicario o Carnesecchi.