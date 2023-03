Arrivano 32 milioni per Szczesny: la Juve ha già scelto il sostituto

La Juventus riflette sul futuro di Szczesny tra i pali: il polacco non è incedibile, il club bianconero ha individuato il possibile erede del portiere polacco

La Juventus attende la fatidica data del 19 aprile – quando arriverà il giudizio del Collegio di garanzia del Coni sulla vicenda plusvalenze – per iniziare a panificare con decisione le strategie in vista del prossimo mercato estivo.

Tra le altre questioni in ballo anche quella relativa al portiere titolare: continuare a dare ancora fiducia a Wojciech Szczesny? Il polacco resta la prima scelta di Allegri rispetto a Perin, con quest’ultimo che ha dimostrato di essere all’altezza della situazione ogni volta che è stato chiamato in causa dal tecnico livornese. L’ex Arsenal e Roma non sempre ha mostrato invece sicurezza tra i pali, incappando in scivoloni che hanno pregiudicato il risultato finale della squadra bianconera (vedi il match casalingo contro l’Atalanta). La Juve perciò riflette sul futuro di Szczesny, considerando anche l’oneroso ingaggio – uno dei più alti della rosa – da circa 12 milioni di euro lordi fino al giugno 2024.

Calciomercato Juventus, Carnesecchi e Vicario con l’addio di Szczesny

La prossima estate perciò potrebbe essere l’ultima occasione per cedere l’estremo difensore polacco, altrimenti la ‘Vecchia Signora’ dovrà pensare al rinnovo contrattuale se non vorrà perderlo a parametro zero tra un anno.

La dirigenza della Continassa valuta Szczesny intorno ai 20 milioni di euro, assegno che farebbe fruttare una corposa plusvalenza a bilancio ai bianconeri. Il classe ’90 continua ad avere ammiratori in Premier League, dove ci sarebbe in particolare il Tottenham attento alla sua situazione. La Juventus per rimpiazzare eventualmente Szczesny si sta già muovendo sul mercato italiano, individuando soprattutto due profili che potrebbero fare al caso di Allegri: Carnesecchi e Vicario. Il baby portiere dell’Under 21, convocato in Nazionale maggiore dopo l’infortunio di Provedel, piace da tempo alla dirigenza e si sta mettendo in mostra in prestito con la Cremonese. L’Atalanta, proprietaria del cartellino, valuterebbe il suo gioiello 18-20 milioni, valutazione non dissimile del prezzo fissato dall’Empoli per Vicario. Quest’ultimo è ormai pronto al grande salto dopo l’ottima stagione fin qui in Toscana e su di lui si sono posati gli occhi anche delle altre big della Serie A.