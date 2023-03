Può tornare in Italia dopo un anno: è nel mirino del Milan | CM.IT

Si comincia a parlare di calciomercato in casa Milan in vista della prossima stagione. E torna di moda un calciatore già visto in Serie A

Domenica sera il Milan, campione d’Italia in carica, affronterà, nel big match della ventottesima giornata del campionato di Serie A, il Napoli capolista di Luciano Spalletti, ormai lanciatissimo verso lo Scudetto.

I rossoneri di Stefano Pioli sono, adesso, al quarto posto in classifica, l’ultimo utile per disputare la Champions League nella prossima stagione. Ma la Roma di José Mourinho, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Juventus di Massimiliano Allegri, in rigoroso ordine di posizione, sono pronte ad approfittare del minimo passo falso della squadra meneghina per dare l’assalto all’Europa che conta di più, dal punto di vista sportivo ed economico. La vittoria del Milan, reduce da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite, manca ormai dal 26 febbraio scorso (2-0 all’Atalanta) e contro il Napoli, senza Zlatan Ibrahimovic fermo ai box, cercano un risultato positivo.

Dall’altra parte, però, non arrivano buone notizie, visto che per la squadra di Luciano Spalletti, lanciatissima verso il terzo Scudetto della storia, mancherà il capocannoniere della Serie A, Victor Osimhen. Il bomber nigeriano si è procurato un problema muscolare, da capire se riuscirà a recuperare per l’andata dei quarti di finale di Champions League, sempre contro il Milan, ma allo stadio ‘Giuseppe Mezza’ il prossimo 12 aprile. Dunque, mancheranno sì due grandi protagonisti, ma quello di domenica sarà solo l’antipasto delle sfide che contano di più e valgono la semifinale di Champions. In tutto questo, però, c’è anche il calciomercato e, in questo caso, parliamo dell’interesse del Milan per un centrocampista.

È già un idolo al Galatasaray, ma la Serie A è attenta

Non stiamo parlando di Nicolò Zaniolo, altro calciatore accostato al Milan a gennaio e per giugno, ma di un suo compagno di squadra al Galatasaray: Lucas Torreira. Arrivato l’estate scorsa a Istanbul, il 27enne regista uruguaiano ha subito conquistato i focosi tifosi della squadra turca ed è diventato un punto fermo dell’undici di Okan Buruk. E, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, le prestazioni non sono passate inosservate agli occhi degli attenti osservatori del Milan. Lo precisiamo subito: non c’è alcuna trattativa in corso, tantomeno offerte già recapitate al Galatasaray. Semplicemente, una manifestazione d’interesse per il profilo di Torreira, sotto contratto fino al 30 giugno 2025 e il cui costo del cartellino si aggira sui 15 milioni di euro.

A questo punto della stagione, con il Galatasaray primo in classifica nella Super Lig e il Milan impegnato nella corsa alla Champions e, come detto, nei quarti di finale della medesima manifestazione, pensare a qualcosa di più di quello che vi abbiamo appena descritto sarebbe troppo. Tutti i pensieri sono rivolti al campo, del resto, eventualmente, se ne parlerà più avanti.