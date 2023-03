Infortunio Osimhen, l’annuncio di De Laurentiis: quanto resta fuori | VIDEO CM.IT

All’uscita dall’assemblea di Lega parla anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, le ultime sull’infortunio di Osimhen

A conclusione dell’Assemblea di Lega Serie A, intercettato all’uscita anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Dalla sua voce, gli inviati presenti, tra cui quello di Calciomercato.it, hanno raccolto le considerazioni e le ultime notizie sull’infortunio di Osimhen, reso noto qualche ora fa.

“Osimhen dovrebbe stare fuori un paio di settimane, speriamo”, ha dichiarato. Quasi certa dunque l’assenza nell’andata dei quarti di finale di Champions League con il Milan a San Siro, oltre che per la sfida di dopodomani con i rossoneri in campionato. Sui prossimi confronti e in particolare quello europeo con il ‘Diavolo’, De Laurentiis ha aggiunto: “Con il Milan è sempre una partita da tripla, 1 X 2. E’ una squadra sapientemente portata avanti da Maldini e Scaroni, hanno ottimi giocatori. Qualche infortunato ce l’hanno anche loro, speriamo in un confronto equilibrato per regalare ai tifosi di entrambe un bellissimo spettacolo, questo è il senso del calcio”.

L’infortunio di Osimhen diventa poi l’occasione, per De Laurentiis, di un nuovo attacco alle istituzioni del calcio: “Sono problematiche che riguardano una Uefa senza testa, finché le cose non cambieranno saremo schiavi di un ministero calcistico. Immaginate se avessimo avuto una quarta partita da giocare in Coppa Italia in questi giorni. Poi il Milan o noi avremmo avuto piacere a confrontarci con una nuova realtà europea. I protagonisti del calcio sono i tifosi, è per loro che dobbiamo cambiare le cose”. Sul rinnovo di Kvaratskhelia: “Ma la volete finire? (ride, ndr) Ci sono cinque anni di contratto. I giornalisti non si fanno mai i fatti loro, invece di parlare di spettacolo si finisce sempre a parlare di vile denaro…”.