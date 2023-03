Sirene estere per Kean: spunta la carta Zaniolo

Chance in Turchia per Moise Kean: l’attaccante della Juventus nel mirino del Galtasaray e non solo

Potrebbe lasciare la Juventus e l’Italia Moise Kean: l’attaccante classe 2000 ha estimatori in Turchia e in estate potrebbe consumarsi l’addio con i bianconeri.

Sette gol in trentaquattro presenze giocate finora con la maglia della Juventus, Moise Kean potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione. L’attaccante punta a trovare maggior spazio per mettersi in mostra dopo aver già cambiato diverse maglie, in particolar modo quelle di Verona, Everton, Paris Saint-Germain ed appunto, Juventus.

Tornato in bianconero con la formula del prestito con obbligo di riscatto già esercitato a 30 milioni di euro, in estate Moise Kean potrebbe finire al centro di molte voci di mercato. Le prime sirene arrivano dalla Turchia dove, come riportato da Sabah.com, l’attaccante italo-ivoriano sarebbe finito nel mirino del Galatasaray.

Calciomercato Juventus, Kean nel mirino del Galatasaray con la carta Zaniolo

L’attaccante potrebbe essere “convinto” ad accettare la destinazione turca facendo leva sulla presenza di Nicolò Zaniolo, già compagno di squadra in Nazionale di Kean.

Inoltre, Kean potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di accettare la proposta del Galatasaray per trovare maggiore spazio in modo da rilanciarsi anche in ottica Nazionale.