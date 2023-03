Juve, né Conte né Allegri: scelto il nuovo tecnico

Juventus, scelta fatta per il tecnico della prossima stagione: niente da fare per Antonio Conte né per Massimiliano Allegri

L’addio di Antonio Conte al Tottenham ha sollevato chiaramente le voci attorno al futuro del tecnico. Dall’ipotesi ritorno in Nazionale al possibile approdo in Serie A.

Le ipotesi legate al futuro dell’allenatore salentino sono parecchie e si vocifera anche di un ritorno alla Juventus. A riguardo però Miralem Pjanic si è espresso in maniera chiara. Il bosniaco infatti ha votato per la permanenza di Max Allegri. Il tecnico toscano sarebbe dunque la scelta migliore per il giocatore, ma come la pensano i tifosi? A tal proposito abbiamo chiesto ai follower della nostra pagina Twitter il loro parere.

Sondaggio CM.IT, Zidane è la prima scelta

La domanda che abbiamo infatti rivolto è stata proprio quale sarebbe il miglior allenatore per i bianconeri nella prossima stagione.

E la risposta è stata piuttosto chiara. La scelta migliore sarebbe Zinedine Zidane. Il tecnico francese, ancora senza squadra dopo aver lasciato il Real Madrid al termine della stagione 2020/2021, ha visto sfumare, almeno per il momento, la possibilità di sedersi sulla panchina della Francia (suo grande sogno) vista la conferma di Didier Deschamps. Zidane, per cui si parla molto di un’ipotesi Psg, è stato votato dal 47,4%. Una percentuale notevole considerate le altre opzioni.

Altre opzioni che comprendevano proprio Allegri e Conte e in questo testa a testa il messaggio dei tifosi è chiaro. Zidane è la prima scelta, ma meglio confermare Allegri che un ritorno di Conte. Le percentuali parlano chiaro: il tecnico livornese è stato scelto dal 31,6%, mentre l’allenatore salentino ha ottenuto meno della metà dei punti percentuali, solo il 13,2%. Ancor meno voti ha invece ricevuto il ct della Nazionale Roberto Mancini, il cui futuro alla guida degli azzurri è in bilico, soprattutto ora che Conte si è lasciato con il Tottenham. Mancini ha ricevuto soltanto il 7,9% dei voti.