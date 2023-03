“Conte non lo vedrei bene”. Ecco il tecnico perfetto per la Juve

Suggestione Conte per un eventuale ritorno alla Juventus. Il grande ex non ha dubbi però sulla panchina bianconera

L’ombra di Antonio Conte sulle panchine delle big di Serie A. Il salentino ha risolto il contratto con il Tottenham e sarà uno dei pezzi pregiati nel mercato degli allenatori in vista della prossima estate.

L’ex Ct è accostato verso un ritorno all’Inter, ma resiste la suggestione di un capitolo bis alla guida della Juventus in caso di separazione a fine stagione tra la ‘Vecchia Signora’ e Allegri. Sulla questione è intervenuto Mirale Pjanic, ex centrocampista bianconero, votando per la permanenza del mister toscano alla Continassa: “Conte è un allenatore di grande spessore e sicuramente le offerte non mancheranno. Lo vedrei bene in tutte le big italiane, ma non alla Juventus in questo momento. Perché, se fossi un dirigente, uno come Allegri lo vorrei sempre. Max sta sul pezzo e non si lamenta mai, nemmeno in un anno come questo dove è successo di tutto. È un grandissimo allenatore”, ha spiegato Pjanic alla ‘Gazzetta dello Sport’.

Pjanic vota Allegri: “Fossi un dirigente lo vorrei sempre in panchina”

L’attuale centrocampista dello Sharjah prosegue parlando del momento della Juve: “Conosco la mentalità del club e di Allegri, che sta facendo un lavoro straordinario in una situazione complicatissima. La Juventus sul campo è seconda in classifica, dietro al Napoli. Credo che i bianconeri possano arrivare tra le prime 4 anche con il -15″.

Pjanic scommette sul baby Fagioli: “Si allenava spesso con noi, era un giovane diverso e mai banale. Allegri e il suo staff lo aiuteranno a diventare un centrocampista di spessore internazionale. Fagioli è il presente e il futuro dell’Italia: come Pirlo, avevo previsto anche io in tempi non sospetti che sarebbe diventato un giocatore da Juve”. Il nazionale bosniaco non ha dubbi infine su Vlahovic e consiglia sul futuro Di Maria e Rabiot: “Dusan ha avuto dei problemi fisici e tornare al top non è mai semplice. Sa cosa deve fare e segnerà tanto anche in bianconero. Rabiot e Di Maria sono giocatori importanti per la squadra e gli direi di restare. Se sono felici, è giusto che rimangano“.